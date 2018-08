Les Alouettes: un an sans gagner !!!

Quand on vous demandera la meilleure recette pour tuer une équipe ou une organisation de sport, c’est vers les Alouettes qu’il faudra se tourner.

Hier soir, avant le match, ça faisait plus d’un an que les Zoiseaux n’avaient pas gagné à Montréal.

Ça veut dire que depuis le 11 août 2017, chaque soir de match, 20 000 personnes ont quitté le stade en beau tabarslak ou au moins déçues. Comme dirait le Moose, c’est du monde en ta ! C’est pire que l’année sans but de Scott Gomez !

Lors de leur retour à Montréal, il y a plus de 20 ans, Larry Smith et le propriétaire Bob Wetenhall ont pris les bonnes décisions. Sur le terrain et dans les bureaux. Les Alouettes, que ce soit avec Don Matthews ou Mark Trestman, étaient un modèle à citer quand on voulait parler d’une bonne organisation.

Solide directeur général, bons entraîneurs, beaucoup de Québécois parmi les vedettes et les piliers de l’équipe, le fun était pogné dans le stade et à RDS.

Le départ de Larry Smith de la présidence de l’organisation et l’entêtement de Jim Popp à vouloir descendre sur le terrain jumelé à son incapacité de remplacer Anthony Calvillo ont mené au désastre actuel.

Pourtant, le labourage a été bon. La clientèle pour le football canadien est encore là. S’agirait juste de ne pas lui faire honte semaine après semaine.

Avec ce gain de 25 à 22 contre les Argos hier, j’espère que Patrick Boivin, le président, a viré une bonne brosse. Elle est méritée!

LE COMBAT DES YOUTUBEURS

Hier, Maywaether contre McGregor, c’était de la petite bière. Deux Youtubeurs célèbres, Logan Paul et KSI et leurs frères s’affrontaient dans des matchs de boxe à Londres. Logan Paul a 18 millions d’abonnés et son adversaire KSI en a 19 millions. Ils chargeaient 10 $ US à ceux qui voulaient suivre le match. J’aime autant ne pas m’imaginer l’argent récolté dans cette arnaque !!!