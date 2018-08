L’ex-maison des Desmarais vendue

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

L’ancienne maison de Paul Desmarais vendue à Westmount

Photo d'archives, Toma Iczkovits

Sophie Desmarais, la fille de feu Paul Desmarais, a vendu l’ancienne maison du magnat des affaires à Westmount pour 5,5 millions $. La propriété avait été mise en vente (pour 8,25 millions $), à la suite du décès de la philanthrope et veuve de l’ex-grand patron de Power Corporation, Jacqueline Desmarais. Située sur le chemin Ramezay, la résidence a été qualifiée d’« élégante » et de « grandiose » par le site d’un courtier immobilier de Sotheby’s. Elle comporte sept chambres à coucher, six salles de bain, une bibliothèque chaleureuse, une grande salle à manger formelle avec des encastrés sur mesure et un salon formel avec moulures décoratives. C’est une compagnie à numéro qui achète. Selon le REQ, le seul actionnaire de la compagnie est Bassam Alghanim. Ce dernier, un Koweïtien établi en Californie, figure dans le classement Forbes des personnes les plus riches de la planète avec une fortune estimée à 1,4 milliard $ US.

Mark Pathy achète du Stingray

Mark Pathy, ex-co-PDG de la firme navale Fednav et président du conseil d’administration de la firme Stingray Digital, a fait l’achat de 23 000 actions de Singray pour environ 200 000 $. Il porte sa participation dans l’entreprise à près de 10 millions $.

Jean-Marc Léger achète du TVA

Photo courtoisie, Paul Ducharme

L’économiste et président de la firme de sondages Léger Jean-Marc Léger a fait l’achat de ses 4500 premières actions de Groupe TVA pour un montant d’un peu plus de 12 000 $. Le prix payé par action oscille entre 2,72 $ et 2,75 $. M. Léger a été élu administrateur chez TVA en mai 2018.

La famille royale saoudienne vaut 1400 milliards $ US

Photo tirée du site de Christie’s

La famille royale saoudienne serait la plus riche au monde avec une fortune estimée à 1400 milliards $ US, selon un site spécialisé, Houseofsaud, cité par CNBC. C’est beaucoup plus que la famille royale britannique dont la fortune s’établirait à 88 milliards $ US, selon Brand Finance. La famille serait à l’origine de plusieurs transactions spectaculaires dans le monde du luxe et de l’art des dernières années, dont une toile de Léonard de Vinci vendue 450 millions $ US, un yacht vendu 500 millions $ US et un château français vendu 300 millions $ US.