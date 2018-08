L’intelligence artificielle : enjeux et défis pour le Québec

Il y a des citoyens qui bouderont les urnes aux élections du 1er octobre prochain. Ils sont convaincus que ça ne sert à rien de voter puisque les décisions qui comptent, celles qui ont une incidence directe sur leur vie, sont prises ailleurs, par des « non élus », les multinationales.



Ce constat n’a jamais été aussi vrai que depuis l’émergence des géants du Web, connus, au départ, sous l’acronyme GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Leur nombre ne cesse de croître et leurs profits aussi.



Ils siphonnent les cerveaux de la planète et génèrent des revenus considérables. Apple a fait l’histoire en franchissant le cap de 1000 milliards de dollars en bourse, le 2 août dernier.



La Silicon Valley gouverne le monde



Pas étonnant que Donald Trump les ait rencontrés, au moins à deux reprises, en 2016 et 2017. « Quoi que nous puissions faire pour vous aider (...), nous le ferons. Vous pouvez appeler mon équipe, m’appeler moi, ça ne fait pas de différence », leur avait-il déclaré.



Une proximité très préoccupante quand on sait que ces dirigeants du Web ne cachent pas leur intérêt pour les méga données que détient le gouvernement sur les citoyens américains, et qu’ils salivent à l’idée de les transférer dans le « cloud » pour en disposer librement.



Justin Trudeau n’est pas en reste. Notre premier ministre et certains de ses ministres et collaborateurs ont été plus opaques dans leurs rencontres avec Amazon, Facebook, Google, Microsoft, etc. On comprend pourquoi il les a exemptés de taxes.



Une révolution à maîtriser



Le plus troublant est que cette révolution de l’intelligence artificielle s’élabore dans le secret des laboratoires et des start-ups, de façon exponentielle, à notre insu et à l’insu de nos gouvernements.



Face à ces changements profonds, l’école québécoise censée développer les compétences des jeunes, leur sens critique, et leur appartenance citoyenne, comprend-elle vraiment l’intelligence artificielle ? Est-elle équipée, en termes de ressources humaines et matérielles pour préparer nos jeunes aux défis de cette quatrième révolution ?



Car les bouleversements qui s’opèrent sous nos yeux ne sont pas que d’ordre technologique. Ils modifient nos modes de vie, nos façons de faire, d’apprendre, de communiquer, de travailler et de concevoir le monde.



Notre système d’éducation est au centre de cette révolution. S’il est vrai que Montréal est en voie de devenir une plateforme importante de l’intelligence artificielle, dont les performances technologiques sont indéniables, qu’en est-il de ses impacts économiques, sociaux et éthiques ?



Enjeux majeurs



Dans le monde du travail, les « experts » laissent entendre qu’il y aura autant de pertes que de gains d’emplois. Mais nous n’en savons rien puisque nous ignorons jusqu’où ira l’appropriation du cerveau humain par les machines. Par contre, la fracture numérique, elle, est bien réelle, entre les riches et les pauvres, et entre les pays nantis et ceux en développement.



Puis il y a les dérives de l’intelligence artificielle, notamment en ce qui a trait aux risques potentiels de guerre, de terrorisme et d’atteinte à la vie privée. Déjà Amazon est sur le gril pour son logiciel biaisé de reconnaissance faciale « Rokgnition » utilisé par les services de sécurité américains.



Dans le contexte électoral qui s’amorce, les partis politiques ne peuvent passer à côté de ces enjeux majeurs pour l’économie et pour l’avenir du Québec.