Lisée et Hivon en avance dans leurs comtés

Jean-François Lisée et sa vice-cheffe Véronique Hivon, dont le parti traîne de la patte dans les intentions de vote depuis plusieurs mois, peuvent pousser un soupir de soulagement.

Selon un sondage réalisé par la firme Repère Communication pour le compte du Parti québécois, le chef péquiste mène la course dans sa circonscription de Rosemont avec 34,6 % d’appuis.

Mais la lutte s’annonce serrée dans ce comté de l’île de Montréal. Le candidat de Québec solidaire et ex-chroniqueur Vincent Marissal arrive second avec 25,8 %, suivi de la libérale Agata La Rosa et de la caquiste Sonya Cormier.