Musique et humour sous le viaduc

L’an dernier, la première édition du festival Mile Ex End fut un franc succès. Cet événement, qui se tient majoritairement sous un viaduc, se démarquait par son originalité. Et pour sa deuxième édition, le festival déjà musical ajoute une journée d’humour à sa programmation. D’un côté, The Barr Brothers, Loud et Hubert Lenoir. De l’autre, Julien Lacroix, Rosalie Vaillancourt et Mehdi Bousaidan.

L’équipe de La Tribu, qui organise le Mile Ex End, a changé son fusil d’épaule quelques fois, ces dernières semaines. À l’origine, la deuxième édition du festival devait se dérouler sur trois week-ends : une fin de semaine de musique, un samedi d’humour et un autre samedi de gastronomie. Mais parce que la logistique était trop compliquée, avec le montage et le démontage des scènes, les organisateurs ont décidé de ramener le tout sur un seul et long week-end.

« L’impact de ce changement a été positif et non négatif, mentionne Claude Larivée, l’un des producteurs de l’événement. On s’est même demandé pourquoi on n’y avait pas pensé au départ ! On est bien content de la décision, finalement. »

Coups de cœur

L’an dernier, les commentaires des festivaliers avaient été généralement très positifs. Plusieurs avaient aimé la beauté et l’originalité du site, avec une scène sous un viaduc et un petit parc. Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont toutefois décidé de laisser tomber l’immense espace de stationnement sur lequel se trouvait la scène principale.

« La scène principale sera celle sous le viaduc, dit Claude Larivée. Et elle sera plus grosse. L’an dernier, il y a eu des moments extraordinaires à cet endroit, entre autres avec le spectacle de Patrick Watson. On a décidé de s’installer encore plus sous le viaduc. Il y aura plus de mobilier et plus de bouffe, avec notamment le concept Mange tes légumes de Danny St-Pierre. »

« Le parc a aussi été refait, ajoute le producteur. Il y a des nouveaux aménagements. Il est tout beau. Il y a des espaces verts pour traîner dans le jour avec une scène au fond. »

Pour la programmation musicale les 1er et 2 septembre, le Mile Ex End attirera de nouveau les mélomanes avec les concerts de Broken Social Scene (« notre petit clin d’œil indie »), Loud (« c’est un succès monstre »), Hubert Lenoir (« c’est très hot »), Eddy de Pretto, Rhye (« la nouvelle soul hyper sensuelle »), Helena Deland et Pup (« ça va arracher »).

« C’est une programmation riche et éclectique, dit Claude Larivée. C’est une série de coups de cœur de l’équipe. »

Woodstock de l’humour

La principale nouveauté de cette deuxième édition du Mile Ex End est l’ajout d’un volet humour. Sachant que La Tribu a justement étendu ses activités en ouvrant une branche humour dans sa compagnie, cette nouveauté était tout à fait logique.

Le lundi de la fête du Travail, le 3 septembre, durant huit heures, près d’une trentaine d’humoristes se relaieront sur les diverses scènes. Il y aura notamment Sèxe Illégal, Adib Alkhalidey, Guillaume Wagner, Eddy King, Mélanie Ghanimé, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Maude Landry.

« Tout le monde est là pour un 15 minutes, dit Claude Larivée. C’est comme si t’étais dans un comedy club en plein air. Pour moi, je vois ça comme un Woodstock de la nouvelle génération en humour. Un jour, les gens pourront dire qu’ils étaient là quand tous ces noms-là ont joué le même jour. »

« Le site sera plus petit pour la journée d’humour, car on veut garder l’intimité et la proximité avec les artistes », précise le producteur. Les chaises seront-elles permises pour cette journée de comiques ? « On va le vivre de manière organique, répond Claude Larivée. Si les gens veulent amener leurs chaises, ils le pourront. Mais ce sera principalement une clientèle jeune, pour l’humour. Je crois que ça ne les dérangera pas de rester debout pour les spectacles. »

Et si jamais la pluie était de la partie, le viaduc couvrira la foule, sur la scène principale. « Tout le monde peut être à l’abri, dit Claude Larivée. C’est comme si on avait un toit, finalement. » Parions qu’il y a beaucoup d’autres festivals qui rêveraient d’une telle installation.

► La deuxième édition du festival Mile Ex End se déroulera du 1er au 3 septembre, sous le viaduc Rosemont-Van Horne.