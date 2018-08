Plus qu’une fête de quartier

L’avenue Maguire, piétonne pour l’occasion, s’est animée de 10 h à 23 h pour offrir une abondance d’activités familiales, en santé et bien-être, et finalement en gastronomie.

« Je pense que tout le monde ici considère que ç’a été une bonne chose parce qu’on est rendus à un autre niveau. Dans la lignée des Signé St-Roch et des Limoilove, je pense que les fêtes de quartier veulent de plus en plus devenir des fêtes signatures qui mettent en lumière leurs commerces », a souligné le directeur général de la SDC Maguire, Patrick Lemaire.