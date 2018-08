TROIS-RIVIÈRES | La circonscription de Trois-Rivières a porté les couleurs du Parti québécois, de l’Action démocratique du Québec et du Parti libéral depuis 20 ans. Tout est toujours possible dans ce comté baromètre.

Trois-Rivières n’est fidèle à aucun parti, ni même à une tangente. La circonscription est sensible aux vagues populaires selon le sociologue et professeur Daniel Landry.

« Le programme du PQ vient des citoyens, des militants, et non d’une direction ou d’un chef. C’est certain qu’on est collés sur les besoins des citoyens », dit-elle.

« Trois-Rivières n’a pas toujours été au pouvoir, mais dans la plupart des cas, on a élu des gens de la place, des gens qu’on connaît bien et qui connaissent bien les enjeux », dit-il.

« On mentionne souvent Trois-Rivières comme un comté baromètre et ça me plaît. C’est un comté diversifié, à l’écoute, et très branché sur le reste du Québec. Je pense que, oui, c’est un atout », dit-il.