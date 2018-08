Retrouvez l’étincelle en vous

Parfois, sans trop s’en rendre compte, on perd peu à peu sa joie de vivre. Il peut s’agir d’un quotidien trop tourmenté, ou encore de ne plus avoir de but précis à l’horizon. Pour d’autres, ce sera simplement l’idée de se percevoir trop profondément ancré dans une vie routinière qui devient malheureusement ennuyeuse. S’il vous arrive de vous reconnaître à travers cela, le moment est venu de faire rejaillir en vous l’étincelle qui s’est éteinte.

Pour éviter le terrible constat, d’avoir un jour le sentiment d’être passé à côté de sa vie, l’auteure Kankyo Tannier, nonne bouddhiste dont les ouvrages sont lus à travers le monde, souhaite faire jaillir en chacun l’étincelle afin que l’on puisse tous devenir des êtres lumineux. Lorsque l’on croise quelqu’un aux yeux brillants, débordant d’enthousiasme avec une joie de vivre contagieuse, c’est toujours un événement agréable que l’on souhaiterait revivre à chaque instant. Et si cette personne pouvait être vous ? Si c’était vous qui deveniez celle qui raviverait les esprits, illuminerait les cœurs, répandant le bonheur grâce à cette fameuse étincelle ? Chose certaine, tout le monde peut y arriver. À condition de changer ses habitudes de vie, de cesser d’être défaitiste, de ne plus parler en mal des autres, d’entrevoir ce qu’il y a de plus beau dans la vie et de se laisser bercer par des projets personnels qui nous tiennent à cœur.

Bien que l’auteure ait dans le passé vécu dans des monastères zen, s’adonnant à la méditation, après avoir vécu comme le commun des mortels au rythme d’une vie effrénée, elle a aujourd’hui trouvé un équilibre entre les deux. Sa devise, transmettre des bulles de spiritualité au quotidien tout en se connectant avec la réalité qui l’entoure, permettant de donner un sens véritable à la vie. Au final, en répandant le bonheur on devient inévitablement des gens heureux.

Une vie spirituelle moderne

Photo courtoisie

À l’aide de ce livre, de petits rituels issus du bouddhisme zen sont aussi proposés afin de devenir de véritables alchimistes. Pour y arriver, il faudra néanmoins partir à la quête de l’absolu. À ceux qui ont cette ambition, sachez que le point de départ pour y arriver est le silence. Commencez déjà par vous débarrasser des médias sociaux et tentez de vivre le moment présent avec une vie empreinte de valeurs authentiques. L’une d’entre elles est de prendre le temps de lire sur le visage des gens que l’on rencontre et prêter une écoute bienveillante envers les autres. Ensuite, il devient possible de transmettre la joie de vivre.

Se laisser inspirer

Photo courtoisie

Selon l’auteur James Van Praagh, célèbre médium de la télévision américaine, nos guides qui proviennent de différents niveaux de conscience sont présents pour quiconque s’y intéresse. En plus de pouvoir nous éclairer dans nos décisions, nos guides peuvent même créer pour nous des occasions à saisir. Empreint d’une grande sagesse, chacun aurait avantage à entrer en contact avec ses guides pour avancer vers son plan de vie. Plusieurs exercices sont proposés dans cet ouvrage afin d’élever son taux vibratoire permettant des conditions propices à la communication spirituelle.

Le yoga contemporain

Photo courtoisie

Aujourd’hui, les écoles de yoga sont de plus en plus nombreuses dans notre société occidentale et les variantes sont tout autant diversifiées. Dans son ouvrage, bien que l’auteur évoque le yoga provenant de la lignée viniyoga, de Krishnamacharya pratiqué en Inde il y a plus d’un siècle, il propose de réinventer le yoga pour l’adapter à notre monde contemporain tout en y observant ses origines. Ce qui ressort de ce livre c’est surtout l’invitation à la pratique du yoga pour ses nombreux bienfaits. Principalement, on aspire à associer le corps physique à l’aspect spirituel.

Tirer profit des huiles essentielles

Photo courtoisie

Si vous en avez assez d’avoir à payer des prix exorbitants pour vos soins de beauté, ce livre illustré saura vous séduire. On y propose pas moins de 50 recettes à concocter soi-même à la maison pour prendre soin de son visage, de son corps et de ses cheveux. L’auteure, qui est naturopathe, démystifie l’univers des huiles essentielles, permettant de fabriquer des cosmétiques maison. Démaquillant, soin hydratant, masque anti-âge, tout y est pour prendre sa beauté en main de manière naturelle et efficace sans nuire à sa santé.

Le coup de cœur du mois

Pour une vie épanouie

Photo courtoisie

Écrit de manière accessible, ce livre est un excellent outil afin d’en finir avec une vie décevante qui n’est plus à la hauteur de vos ambitions. L’auteur fait référence au miroir qui est en somme le reflet de ce que l’on projette. À la manière du dicton qui prétend que l’on récolte ce que l’on sème, ce que nous projetons dans notre esprit se reflétera inévitablement dans notre vie. Une autre belle façon d’entrevoir la loi de l’attraction principalement par la visualisation. Que vous soyez à la recherche de l’amour, de l’emploi de rêve ou simplement d’une vie empreinte de satisfaction, ce guide sera sans doute un excellent compagnon pour vous éclairer sur la route de la réussite de vos objectifs personnels.