S’enrichir, pour s’affranchir

Le Québec reçoit annuellement près de 12 milliards de dollars en péréquation. C’est terriblement honteux.

Grâce aux méchants sables bitumineux de l’Ouest canadien (insérez ici la musique terrifiante de votre choix), nous pouvons nous payer des services sociaux toujours plus chromés. Au Québec, ce n’est plus un filet social que nous avons, c’est une piscine de balles de couleur en mousse.

Dans les faits, qui peut être contre cela ? Quand tout va bien, personne ! Mais chez nous, la dette est astronomique et le citoyen manque cruellement d’oxygène, étouffé par les taxes et les impôts. Alors on se tourne vers la générosité du reste du pays. Trop fiers pour dire « merci », nous préférons scander que cela nous revient de plein droit, comme une espèce de clause grand-père archaïque.

Occasions ratées

Pourtant, les occasions de prospérer ne manquent pas chez nous. C’est plutôt le courage et la volonté qui nous font cruellement défaut. Quand on regarde le passé récent du Québec, on ne peut que se désoler du nombre impressionnant de rendez-vous ratés. Le psychodrame des gaz de schiste, alors qu’on a tenté de persuader la population, non sans succès, que le feu sortirait littéralement des robinets, faisant exploser en série des villages entiers. Ou encore la débâcle d’Anticosti et du projet d’exploitation de ses hydrocarbures, dans laquelle le gouvernement est revenu sur sa parole, nuisant à sa réputation internationale et engendrant des pénalités et des pertes de centaines de millions de dollars.

Dernièrement, on peut également penser à la fermeture idéologique de nos dirigeants envers les mineurs de cryptomonnaies, qui souhaitaient bénéficier de notre climat et de notre énergie abondante pour s’établir ici et stimuler l’économie. En vain.

Donner un élan

Le Québec peut et doit se donner un élan de prospérité. Mais pour cela, il faudra un gouvernement qui fera preuve d’une grande dose de ténacité devant l’adversité. Parce qu’on a tendance à s’écraser face aux gueulards, même s’ils ne représentent qu’une minorité d’empêcheurs de tourner en rond.

Souhaitons donc qu’un parti politique fasse le choix d’enrichir le Québec en exploitant nos ressources naturelles de manière responsable, en minimisant les impacts sur l’environnement, en favorisant l’acceptabilité sociale et en assurant un partage équitable des retombées. Plus que jamais, cela est possible. Ce faisant, nous pourrons investir dans nos programmes sociaux, mais aussi dans nos cerveaux. Car, s’il est vrai qu’il ne faut pas tout miser sur des ressources épuisables, il faut reconnaître que la réussite collective nous permettra de mieux préparer l’avenir et d’investir dans l’innovation, par exemple.

S’enrichir à partir de nos ressources, c’est un choix qui est logique, peu importe votre position sur l’échiquier politique. Les fédéralistes devraient vouloir participer activement aux succès du Canada. Les nationalistes devraient miser sur notre orgueil et notre fierté pour diminuer notre dépendance à la réussite des autres. Et les souverainistes devraient vouloir outiller le Québec pour lui donner une fois pour toutes les moyens de ses ambitions.