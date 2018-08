Soupçonné de trafic de fentanyl au pen, il entre en maison de transition

En novembre 2012, une importante frappe policière avait permis de mettre un terme aux activités d’une cellule de distribution de cocaïne qui avait vendu 90 kg de poudre blanche et récolté 4 M$ en quatre mois.

Une centaine de personnes regroupées dans une alliance composée des Hells Angels, du Gang de l’ouest et de gangs de rue avaient alors été arrêtées. Alexis Audet avait été désigné comme le leader du réseau et condamné à 12 ans de prison.

Niant son affiliation avec les motards criminalisés, Audet a tout de même pris part à des « soupers communautaires avec des détenus liés à des organisations criminelles », en plus de loger dans un secteur abritant plusieurs membres des Hells Angels pendant sa détention. « Une pure coïncidence », selon le délinquant.

Le 3 août dernier, Alexis Audet, aujourd’hui âgé de 42 ans, avait une audition devant la Commission des libérations conditionnelles afin d’obtenir une semi-liberté. Or, des renseignements obtenus quelques jours plus tôt seulement, le 26 juillet, faisaient état de son implication avec un autre détenu « dans le trafic de fentanyl ».

La commission indique qu’il s’agissait d’une information de « fiabilité inconnue », mais rappelait également qu’un mois plus tôt, un proche d’Audet avait subi un « test ionique » avant une visite au pénitencier, et que la présence de hachich et de cocaïne avait alors été détectée sur ce visiteur.