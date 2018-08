Sous la couette: les hommes se révèlent

Une enquête internationale menée par le sociologue américain Edward O. Laumann auprès de 27 000 personnes entre 40 et 80 ans a révélé que 84 % des hommes estiment que la sexualité est un aspect très important dans la vie quotidienne. Mais que veulent ces hommes sous la couette ? Voici un top 4 des principales révélations glanées auprès d’un groupe d’hommes volontaires en matière d’intérêt sexuel et également certaines situations qui, selon eux, éteignent davantage le désir...

Révélation #1 : la vue joue un rôle important

Tous les hommes ne sont évidemment pas des voyeurs au sens clinique du terme (paraphilie). Mais nous pouvons probablement affirmer qu’un grand nombre d’entre eux sont sensibles à ce qu’ils voient ! Dans un contexte sexuel, la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe, le goût envoient toutes sortes de signaux au cerveau de l’homme permettant de le stimuler. Ces signaux font leur chemin jusqu’aux composantes utiles au mécanisme de l’érection ! Le pénis se gorge alors de sang et il s’érige. La vue joue un rôle très important dans l’excitation sexuelle et une grande majorité d’hommes dévoilent que ce sens est primordial dans leur sexualité. Et pour vous, quel est le sens qui suscite davantage d’excitation sexuelle ?

Révélation #2 : les sous-vêtements sexy

Certains vêtements sont portés dans le but de plaire et d’exciter, notamment les sous-vêtements coquins. Les hommes rencontrés disent être très attirés par des sous-vêtements de qualité, de dentelle (le noir et le rouge sont, semble-t-il, les couleurs fétiches) et par des tissus transparents. La conjointe d’un de ces messieurs nous dit : « Quand je me mets au lit avec une nuisette transparente, il sait que ce sera son soir chanceux ! Je l’aime mon chum, mais il ne voit pas les subtilités, alors de cette façon le message est clair ! » Pourquoi pas ?

Révélation #3 : pas toujours prêts

Soyons honnêtes. Même s’il est vrai que très souvent nous entendons des hommes déclarer être « toujours » prêts à faire l’amour, il est faux de croire qu’ils le sont toujours ! Ils nous expriment être sensibles aux caresses, aux mots doux, aux attentions. Qu’ils ont besoin de se sentir aimés, désirés et appréciés... Et que certains moments ne sont définitivement pas propices à l’excitation sexuelle ou au désir érotique.

Révélation #4 : ils aiment voir leur partenaire avoir du plaisir

Ils sont nombreux à exprimer ce plaisir de voir l’autre être excité/e. Particulièrement s’ils ont le sentiment que cela est en partie grâce à eux. L’escalade des sensations s’intensifie lorsqu’ils ressentent que leur partenaire se plaît tout autant dans ce rapprochement érotique. Selon les dires de ces messieurs, ce qui les attire et ce qui les allume se trouve dans votre façon de les regarder avec intensité, de voir votre corps qui bouge sous ses caresses, d’entendre vos gémissements de plaisir lors du va-et-vient... Bref ils vibreront, car ils savent à ce moment que vous les désirez...

Et qu’est-ce qui est éteignoir ? Que sont ces trucs qui émoussent l’excitation ? Ce serait notamment : le manque de respect dans l’intimité, les ex, la rancœur, l’humiliation, la passivité... Sur ce, bonnes discussions !