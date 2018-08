Stroll chez Force India la semaine prochaine?

Après sa magistrale (le terme n’est pas trop fort) performance à Spa-Francorchamps, où il a réalisé le troisième chrono le plus rapide lors de la dernière ronde des qualifications perturbée par la pluie, Esteban Ocon a échangé quelques mots avec Sebastian Vettel dans la zone des entrevues.

Des caméras ont capté la courte conversation et des sites spécialisés, dont nos confrères de Motorsport.com, ont rapporté leurs propos.

« Non, pas pour l’instant, a répondu Ocon. Et assurément pas chez Force India. Le siège est pris. »

Vettel lui a demandé : par qui ? « Devine, a fait savoir Ocon. Celui qui a acheté ! Et l’autre sera occupé par celui qui apporte de l’argent. »

Ocon faisait évidemment allusion à Lawrence Stroll, le nouveau propriétaire de Force India qui fera courir son fils Lance, et au Mexicain Sergio Perez [son coéquipier actuel] qui jouit, depuis sa venue en F1, d’appuis financiers importants venus d’entreprises de son pays et, surtout, de la générosité de l’un des hommes les plus riches sur la planète, Carlos Slim.