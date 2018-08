Survol mode des MTV Video Music Awards

Mon coup de cœur des 35es MTV Video Music Awards fut sans équivoque le look de Sofia Carson. Elle a littéralement flotté dans une création en tulle multicolore de Carolina Herrera, dont le corsage rehaussé de perles et de cristaux était retenu de deux larges bretelles noires. Mais la chanteuse était dans une ligue à part, car les autres artistes étaient restées fidèles aux styles que l’on retrouve habituellement dans ce type d’événement. En oubliant les outrances (Blac Chyna, Amber Rose et Lily Barrios), voici une revue des looks les plus réussis que l’on regroupe en trois grands courants : les robes en maille, la transparence (qui ne laisse rien à l’imagination) et les déclinaisons du tailleur. Certains hommes ont fait de l’ombre aux femmes alors qu’ils ont penché pour le rouge.

On dit qu’une femme vêtue d’une robe rouge s’assure l’attention sur le tapis rouge. Mais les hommes aussi peuvent faire de même. Algee Smith a choisi un survêtement en satin orné de corde dorée de Moschino, alors qu’Asher Angel a opté pour un complet d’une nuance plus éteinte de la collection Dior. Le chanteur colombien Maluma a agencé son smoking (sans chemise) Dolce & Gabbana à des bottillons Saint Laurent et des bijoux en diamants.

Veste-robe Tom Ford pour Kylie Jenner, combinaison hybride Rosie Assoulin pour Millie Bobby Brown et smoking Ralph & Russo pour Blake Lively (qui était sûrement magnifique en mouvement alors que statique, il alourdissait sa silhouette). Le tailleur, sous toutes ses formes, continue d’être une option très prisée­­­.

Plusieurs avaient opté pour différents degrés de transparence. Les sœurs Bailey, Chloe et Halle, se sont glissées dans des robes « technologiques » d’Iris Van Herpen. Winnie Harlow rappelle le mouvement Art déco dans sa robe Zuhair Murad. Rita Ora et Nicky Minaj ont préféré le look robe diaphane sur maillot coordonné, la première signée Jean Paul Gaultier haute couture et la seconde, Off-White.

Les robes en maille ont eu la cote. Les plus impressionnantes étaient celles de Karlie Kloss, en Elie Saab et Jennifer Lopez en Versace. JLo avait complété sa silhouette de quelques millions de dollars en diamants de la collection Blue Book de Tiffany.

