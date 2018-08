Système de collusion: Montréal va poursuivre Accurso

La Ville de Montréal compte poursuivre quatre entrepreneurs, dont Tony Accurso, pour plus de 42 millions $, en raison de leur implication présumée dans un système de collusion.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé samedi que la Ville a bien l’intention de récupérer l’argent qui aurait été payé en trop en raison du trucage de processus d’appel d’offres.

«On l’avait dit. On est bien décidé à récupérer l’argent, a-t-elle déclaré samedi. On a des services à donner, des grands projets et les Montréalais s’attendent à ce qu’on aille chercher cet argent-là.»

La Ville a déjà intenté d’autres poursuites contre des entrepreneurs qui auraient pris part au système de collusion à Montréal, dont une de 8 millions $ contre Nicolo Milioto, surnommé «Monsieur Trottoir».

«On va aller chercher le maximum pour les Montréalais», a promis Mme Plante.

Tony Accurso a été reconnu coupable d’avoir participé à un système de collusion à Laval. Il a été condamné à quatre ans de prison.