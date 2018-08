Thetford piquée par l’entrepreneuriat

Les 40 dernières années ont été mouvementées en matière d’économie du côté de Thetford, qui a connu une période difficile liée au déclin de l’industrie de l’amiante, suivie d’une croissance économique avec l’arrivée de nouvelles entreprises. Quel revirement ! Un brin d’histoire s’impose. Photo courtoisie, Ville de Thetford

« De 1980 à 2000, la région a vécu la fermeture de l’industrie de l’amiante de façon graduelle », rappelle Luc Rémillard, directeur général de la Société de développement économique (SDE) de la région de Thetford, perdant ainsi 5000 emplois.

La région s’est alors mise à rêver, dès 1995, au retour d’une grande industrie qui permettrait de créer rapidement un grand nombre d’emplois. Plus tard, au début des années 2000, elle a changé sa vision pour miser sur les PME afin de relancer son économie. « Dans un premier temps, on s’est tourné vers notre terroir entrepreneurial, en accompagnant nos entreprises dans le but de les faire progresser, d’assurer la croissance de leurs activités », explique M. Rémillard.

Écosystème entrepreneurial

Depuis, c’est tout un « écosystème entrepreneurial », qui s’est établi dans la région et celui-ci commence dans les écoles, pour donner la piqûre aux jeunes. Que ce soit avec la semaine Le goût d’entreprendre, la Grande journée des petits entrepreneurs, le Camp d’été en leadership entrepreneurial, la Formation en lancement d’une entreprise, par exemple. Photo courtoisie, Ville de Thetford

L’Espace Entrepreneuriat Région de Thetford, un incubateur d’entreprises, est devenu le carrefour de toutes entreprises en création ou encore jeunes, qui ont besoin d’être accompagnées. « Avant de s’intéresser au projet d’entreprise, on va s’intéresser à la personne [...] et l’accompagnement devient alors exponentiel », soutient M. Rémillard. Puisque toutes les ressources mises à la disposition des entreprises demeurent à la portée de la main ou du téléphone... c’est rapide ! Motel et parc industriel, formation, mentorat, Cercle des jeunes leaders, 5 à 7 Chefs d’entreprises, Gala Zénith et Focus entrepreneurial font aussi partie de cet écosystème favorisant le développement de projets.

Aujourd’hui, des entreprises de classe mondiale viennent s’établir à Thetford, représentant des marchés d’exportations diversifiés. Ces hommes et femmes d’affaires qui ne sont pas de la région, mais qui viennent y brasser des affaires, ont souvent un lien affectif avec elle. Les terrains disponibles à prix avantageux, le fonds de capital de risque de 5 M$ géré localement, ainsi que les deux fonds de diversification économique (fédéral et provincial) de 50 M$ chacun, s’avèrent également des sources de motivation pour choisir Thetford.

Changement de perception

Les bons coups économiques ont tôt fait de rejaillir sur la région et leur annonce a amélioré l’opinion de la population quant à sa perception générale au sujet de l’avenir de la région. C’est ce qu’a révélé une enquête menée en ligne, via le système SurveyMonkey, du 11 au 26 septembre 2017, auprès de 334 répondants au sondage.

« La perception est fort importante pour un milieu, pour une région, elle a un effet direct sur notre image, notre dynamisme et notre attractivité. La pensée des gens change et à juste raison. Plus d’un milliard de dollars ont été investis sur le territoire depuis dix ans. Il y a de quoi changer un milieu et faire fuir les éternels détracteurs. Des actions ont été entreprises, dès 2005, afin de mettre en évidence nos bons coups, et ce, dans tous les secteurs de notre économie. Résultats ? Globalement, à la suite de l’enquête, on peut donc observer que la perception de la population est maintenant positive », se réjouit M. Rémillard.