Thetford, ville nouvelle

Thetford Mines est une ville complètement transformée, où les mines autrefois en activité sculptent le paysage et enrichissent l’histoire. L’économie connaît une croissance, la qualité de vie conjugue vitalité et sécurité, tandis que les loisirs et les emplois abondent à Thetford. « Venez constater qui nous sommes », lance le maire Marc-Alexandre Brousseau.

Thetford Mines, cette municipalité de près de 26 000 habitants, est située dans la région de Chaudière-Appalaches, à moins d’une heure 30 minutes des villes de Québec, Sherbrooke et Drummondville. Un pôle d’attraction central !

Celle qui a célébré son 125e anniversaire l’an dernier connaît un regain de vie ! « Ces dernières décennies, on a connu un déclin de notre économie liée à l’industrie minière. Mais on a complètement tourné la page, parce qu’il n’y a maintenant plus d’emplois liés aux mines chez nous et notre économie se porte très bien. Plus personne ne parle d’amiante ici », se réjouit le maire. « On a fait preuve de force de caractère et on a relevé le défi », poursuit-il.

Cette force de caractère s’est révélée notamment dans l’accompagnement exceptionnel offert aux entreprises locales afin de leur permettre de croître, ainsi que par un climat d’affaires incitant de grandes entreprises à adopter Thetford. Dans l’amélioration des communications propageant les bonnes nouvelles inspirantes pour la population, ainsi que dans l’organisation d’événements mettant la ville en lumière, comme la 53e Finale des Jeux du Québec qui s’est déroulée du 27 juillet au 4 août, réunissant plus de 3700 athlètes et 1000 accompagnateurs.

Thetford Mines est devenue « une ville stimulante avec tous ses projets, sans les désagréments d’une grande ville », affirme M. Brousseau. Il y règne une vitalité économique, culturelle, événementielle et sportive, accessible sans avoir à quitter la ville. Avec, entre autres, ses institutions d’enseignement, son hôpital, son aéroport, ses centres culturels, ses structures sportives de haut niveau, ses attraits touristiques diversifiés, ses activités de loisirs et de plein air à la tonne, ses événements rassembleurs, son nouveau centre des congrès, ses entreprises en croissance, son accès à la propriété privilégié... La ville s’est épanouie !

« Les gens sont fiers de voir que ça bouge. On m’arrête dans la rue pour me dire qu’on fait du bon travail », affirme le maire. L’ambiance est plus positive que jamais !

Une énergie contagieuse

La Ville s’est d’ailleurs récemment offert une cure de rajeunissement, en adoptant la toute nouvelle image de marque Stimulante Thetford et en revampant son site internet afin de communiquer plus efficacement avec les citoyens au villethetford.ca. Ces actions font partie d’une campagne de visibilité importante, présentement en cours auprès des investisseurs, des touristes et des travailleurs, représentant un investissement de plus de 600 000 $.

Mais il faut croire que la vitalité de Thetford est déjà contagieuse, puisque de plus en plus de résidents et d’entreprises s’y établissent. Depuis 2013, la ville a vu s’élever plus de 700 unités de logement et 25 nouveaux bâtiments à usages commercial ou industriel.

« Au niveau de la construction, on bat des records avec 42 M$ en permis de construction émis dans les six premiers mois de l’année, comparativement à 17 M$ pour la même période l’année dernière. C’est un bon indicateur de notre santé économique et la création d’emplois suit. Ces gens croient en notre économie, on a réussi à passer le message qu’il y a du potentiel chez nous », explique M. Brousseau.

Un grand défi demeure toutefois ; celui du recrutement de la main-d’œuvre, qui se fait à la fois ici et à l’international. Des projets comme le nouveau Centre des congrès, la future usine d’Appalaches Nature et tous les bons coups économiques que connaît la Ville « viennent démontrer que ça va bien », explique le maire, il faut maintenant que tout le monde le sache.

« Thetford est une nouvelle ville, ce n’est plus la ville que les gens ont connue. J’invite tout le monde à venir nous voir », conclut le maire.

Une image qui en dit long Photo courtoisie, Ville de Thetford La nouvelle signature Stimulante Thetford dévoile beaucoup d’informations sur la personnalité de la ville et l’histoire qui l’a forgée. Ce grand « T » représente un piolet, l’outil des premiers mineurs exploitant la chrysolite, qui se métamorphose en lettre arborant un motif et des teintes animés. Les couleurs qu’il dévoile représentent chacune une facette de la municipalité. L’orangé signifie la vitalité et la créativité de Thetford, le turquoise rappelle les lacs et les puits miniers, le bleu royal illustre le développement économique, le jaune évoque l’énergie et l’audace, tandis que le vert teinte le paysage naturel de la région. Quant au gris du nom Thetford, il fait référence à l’histoire minière de la région.

Quelques chiffres