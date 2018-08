Un ancien portier de la Trump World Tower est maintenant libre de parler

Récemment libéré d’un contrat d’exclusivité le liant à American Media (AMI), un ancien portier de la Trump World Tower peut maintenant dévoiler les informations qu’il prétend détenir sur une relation extraconjugale que Donald Trump aurait entretenue avec une femme de ménage, qui aurait mené à la naissance d’un enfant.

Marc Held, l’avocat de Dino Sajudin, a indiqué vendredi que son client avait été libéré de son entente avec AMI, propriétaire du «National Enquirer», qui lui interdisait de discuter de son histoire. CNN a obtenu copie du document qui liait M. Sajudin à AMI et en a dévoilé des détails, samedi.

Selon les informations rapportées par le réseau américain, le contrat aurait été signé par les deux parties le 15 novembre 2015, et accordait les droits exclusifs du récit de M. Sajudin à AMI. L’histoire n’a toutefois pas été étayée dans le document. Il y est toutefois indiqué que «la source doit fournir les informations concernant l’enfant illégitime de Donald Trump à AMI...»

Le contrat stipule qu’«AMI ne devra aucune compensation financière à la source si elle ne publiait pas les informations exclusives». Il prescrit également un paiement de 30 000 $, après publication, à M. Sajudin.

Pénalité coûteuse

Un amendement apporté à l’entente obligeait M. Sajudin a payé 1 million $ à AMI s’il brisait les conditions établies en dévoilant les informations à une tierce partie.

«M. Sajudin ne pouvait pas discuter du contrat avec AMI et de l’histoire qu’il leur avait vendue en raison de cette pénalité financière, a expliqué Me Held. Il a été libéré de l’entente récemment et il peut maintenant parler de son histoire. Il espère que la vérité sortira bientôt.»

Le «New Yorker» avait dévoilé en avril dernier l’existence de ce contrat, dont il avait obtenu copie. CNN avait fait de même et avait contacté M. Sajudin. Ce dernier avait répondu à CNN par communiqué.

«En me levant ce matin, j’ai appris que l’entente confidentielle que j’avais avec AMI (National Enquirer) concernant une histoire sur le président Trump avait été coulée à la presse. Je peux confirmer que lorsque je travaillais à la Trump World Tower, on m’a dit de ne pas critiquer cette ancienne femme de ménage en raison de la relation et de l’enfant qu’elle a eus avec le président Donald Trump.»

L’implication de Cohen

Comme ce fut le cas dans les affaires concernant l’actrice pornographique Stormy Daniels et l’ancienne playmate Karen McDougal, Michael Cohen a été impliqué dans l’affaire Sajudin. L’ancien avocat de Donald Trump avait confirmé à l’Associated Press en avril dernier qu’il avait discuté avec le «National Enquirer» pendant que le magazine travaillait sur l’histoire de M. Sajudin.

M. Cohen a plaidé coupable mardi de fraude fiscale, de faux témoignages et de violations à la loi sur le financement électoral. Il a également plaidé coupable d’avoir travaillé avec AMI pour empêcher la publication des allégations de Karen McDougal, qui prétend avoir eu une liaison avec Donald Trump.