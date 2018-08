«Un Poméranien me va très bien» -Caroline Néron

Dragonne et femme d’affaires à la tête d’une entreprise très connue de bijoux et accessoires pour hommes et femmes, Caroline Néron nous parle de son nouveau petit bijou, Sky, une magnifique chienne brune chocolat, de race poméranienne, âgée d’environ 9 mois.

1. Pourquoi ce nom ?

C’est ma fille qui l’a trouvé. Je dis souvent : « Sky is the limit ! » Je voulais avoir un petit nom court. Je trouvais ça vraiment beau.

2. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Mon ancien chien, Litchi, était un chihuahua miniature, très fragile, qui n’aimait pas beaucoup de gens, dont ma fille. C’est plate d’avoir un chien qui devient peureux, jappe souvent et qui n’est pas social. Je l’ai adoré et j’ai eu beaucoup de peine lors de son décès. Mais j’ai toujours eu dans l’idée d’avoir un autre chien pour que ma fille connaisse le bonheur que j’avais eu avec Litchi. Je voulais que ma fille développe, cette fois-ci, une belle relation avec un bon chien. Il faut aussi trouver le chien qui nous convient. Moi, les petits chiens me conviennent énormément. C’est facile à faire garder, à transporter en avion ou au bureau. Un gros chien, c’est beaucoup plus complexe. Sky est un petit modèle, mais elle est forte. Elle n’est pas fragile comme Litchi l’était. Dans mon cas, c’est parfait et ça va avec mon style de vie. Un Poméranien me va très bien.

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Vraiment plus chien ! Un chien, c’est de l’amour ; ce n’est que du plaisir ! C’est toujours heureux ; ça donne de l’affection. C’est un bel animal de compagnie.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal?

C’est un chien indépendant. Elle est très libre et n’a pas besoin d’être toujours dans mes bras. Elle a beaucoup d’énergie et adore jouer ! Elle est joueuse comme ça ne se peut pas. Elle est affectueuse. Elle a des petites manières qui sont absolument adorables.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

J’étais avec des bonnes amies un week-end et elles me cherchaient un chien sur internet. Je l’ai acheté live sur le web ! En soit, c’est un fait cocasse car ceux qui me connaissent bien vont vous dire que je ne suis pas très « achat internet ». Il y avait un vidéo d’elle. C’était la seule qui était couleur chocolat. Je l’ai achetée sur le coup et nous sommes allées la chercher.

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

C’est un bébé chien. Elle gruge tout ! J’ai quelques coins de murs grugés. Il ne faut rien laisser traîner par terre, sinon... Ma fille fait très attention à ses toutous !

7. Comment procédez-vous pour changer ses mauvaises habitudes ?

J’utilise son jouet préféré. Par exemple, dès que je la vois gruger quelque chose d’interdit, je lui refile son jouet préféré qu’elle peut mastiquer à volonté.

8. Quel est son endroit préféré ?

Sa cage. Je ne me suis jamais servi de sa cage comme punition. Tous les matins, quand j’arrive dans la cuisine, elle est dedans. Elle dort là. C’est son petit coin à elle.

9. Quel serait le bon coup que vous avez fait avec Sky ?

Je l’ai bien partie. Je n’ai pas attendu et j’ai suivi les conseils d’un éducateur dès le début. J’ai appris plein de choses sur le comportement des chiens et j’ai réalisé que ça fait toute la différence par la suite. C’est la bonne chose à faire pour la partir du bon pied et pour simplifier notre vie à tous.

10. Qui s’occupe de Sky lorsque vous partez en vacances ?

Je pars souvent. Mes parents adoraient Litchi, et vice versa. Je sens qu’ils vont développer une bonne relation avec Sky aussi. Ma belle-fille adore les animaux et l’a gardée déjà. J’ai un line-up d’amis qui veulent la garder !