Un Pow Wow pour rassembler les différentes communautés

KANESATAKE | Les organisateurs du traditionnel Pow Wow mohawk de Kanesatake ont pour la première fois rédigé les invitations en anglais, en français et en espagnol, dans le but de créer des liens avec les différentes communautés.

Photo collaboration spéciale, Stéphane Sinclair

« Il ne faut plus regarder en arrière, il faut maintenant regarder en avant. On veut établir des ponts avec les Blancs, mais aussi avec les autres communautés », lance Rey Deer, l’un des organisateurs de la grande fête annuelle mohawk qui se déroule ce week-end sur la réserve située en partie dans la municipalité d’Oka.

Photo collaboration spéciale, Stéphane Sinclair

Une citoyenne d’Oka a aidé à traduire les invitations. Celles en espagnol avaient pour objectif de s’adresser aux travailleurs agricoles de ce secteur des Laurentides, a expliqué M. Deer.

Ce dernier s’est dit surpris par la réponse des non-Autochtones. Sur près de 500 personnes samedi, on comptait plusieurs participants d’origines diverses.

Tradition

Ce type de rencontres existe depuis très longtemps dans la tradition des Premières Nations, a rappelé M. Deer. Les Pow Wow étaient destinés à réunir les différents clans amérindiens afin de tisser des liens entre eux.

« C’est un peu comme les Jeux olympiques. On y vient en paix. On fait des compétitions pacifiques de danse et on apprend à fraterniser », lance M. Deer.

Il précise que le Pow Wow de Kanesatake n’est pas basé sur la compétition. Les spectateurs sont invités à observer et à apprendre les danses des différentes nations.

La fête commence toujours par des danses sacrées. Plusieurs adeptes exécutent ensemble une série de mouvements au son des tam-tams.

« Un voyage »

Sur place, Kenny Walace avait l’impression de retourner dans le passé.

« C’est magnifique. C’est un voyage dans le temps », dit-il.

Plusieurs participants ont aménagé des tentes sur les lieux, car les activités vont se poursuivre dimanche.

Julie Tremblay-Cloutier, une résidente d’Oka, estime que les relations entre Blancs et Autochtones s’améliorent.

« C’est une belle initiative d’avoir fait les invitations en français », conclut la femme de 47 ans.

- Avec la collaboration de monjournal.ca