«Une bonne dose d’humilité»

Justin Éthier assure qu’il n’a pas fait de cauchemars après la décevante prestation offensive du Rouge et Or de l’Université Laval, vendredi, en lever de rideau de la saison face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, mais il est pleinement conscient que ses ouailles ont livré une performance plus qu’ordinaire.

« Ce fut possiblement un de nos plus mauvais matchs depuis que je suis là, a reconnu le coordonnateur offensif de l’Université Laval. Ce n’est pas arrivé souvent un tel match, mais je préfère apprendre dans la victoire. Nous avons eu 46 jeux en offensive, ce qui est un des plus bas totaux à Laval. Je suis déçu, mais pas découragé. »

« Crédit à Sherbrooke qui a bien contrôlé le ballon, de poursuivre Éthier. Au deuxième quart, le Vert & Or a eu le ballon plus de 10 minutes. Sherbrooke était bien préparé et nous a bien contrés, mais nous sommes meilleurs que ça. »

Départ atroce

Le début de match du Rouge et Or a été atroce. « Sur le premier jeu, on aurait dû obtenir une course de 10 verges, mais on a plutôt concédé un sac et une perte de quatre verges en raison d’une mauvaise lecture, a expliqué Éthier. Kétel (Assé) n’aurait pas dû se faire rentrer dedans en raison d’une erreur d’un receveur. Sur le deuxième jeu, un receveur était mal aligné. Un porteur de ballon a commis une erreur sur le troisième jeu. Toutes des erreurs que nous n’avions pas vues au camp. Le départ a été un indicateur du genre de match que nous avons connu. Après le match présaison, il n’y avait pas d’indicateurs qu’une telle performance allait survenir parce qu’il y avait une bonne cohésion. »

Aucun touché offensif

Après un touché de Vincent Breton-Robert sur un retour de dégagement de 72 verges tard au deuxième quart, on aurait pu croire que l’offensive du Rouge et Or allait finalement prendre son envol, mais ce fut tout le contraire.

Laval n’a gagné que cinq premiers essais en deuxième demie pour un total de 11. Il a terminé le match avec des gains de 221 verges.

« L’offensive a reçu une bonne dose d’humilité, a résumé Éthier, dont l’unité n’inscrivait pas de touché pour la première fois depuis la défaite de 12-9 en prolongation à la Coupe Dunsmore 2014 face aux Carabins de l’Université de Montréal.

En deuxième demie, nous avons été rapidement en mode prudence. Le Vert & Or a perdu son quart-arrière (Xavier Owens) et on sentait que nous étions en contrôle. Nous avons été conservateurs, mais la cohésion était difficile de toute façon. Ça ne donnait rien de pousser l’enveloppe. »

Glen Constantin abondait dans le même sens. « Nous étions à un jeu de la catastrophe, a illustré l’entraîneur-chef, comme on a pu le voir avec la remise trop haute sur un dégagement au quatrième quart. On voulait éviter les erreurs et sortir de là. »

De plaqueur à ailier défensif: Desjardins a dû chasser la rouille

Vincent Desjardins a joué une bonne partie de la deuxième demie comme ailier défensif.

Deux raisons ont motivé le Rouge et Or de déplacer Desjardins de plaqueur à ailier. « On voulait ajouter du poids sur la ligne et y aller avec trois plaqueurs afin d’arrêter l’attaque au sol du Vert & Or, a expliqué Desjardins. J’étais rouillé un peu. J’avais pris peu de répétitions comme ailier au camp d’entraînement. On devra mieux faire contre la course. »

L’entraîneur-chef et responsable de la ligne défensive Glen Constantin voulait aussi accorder un répit à l’ailier défensif Marc-Antoine Bellefroid qui a connu une soirée fort occupée.

« Comme spécialiste des longues remises, il a couvert 13 dégagements et couru sur une distance de 50 verges à chaque fois, a expliqué le pilote de Laval. Il avait besoin d’un break. Le changement n’a rien à voir avec ses performances. »

Bellefroid a notamment plaqué le porteur de ballon Gabriel Polan dans la zone des buts pour procurer un touché de sûreté au Rouge et Or au premier quart. Le plaqué a été porté à la fiche de Desjardins, mais ce dernier assure que la réussite appartient à son coéquipier. « Le crédit revient à Marc-Antoine, a indiqué le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. Je suis arrivé tard sur le jeu. »

Une frousse pour assé

Le match a très mal débuté pour le Rouge et Or. En plus d’accorder un sac sur le premier jeu du match, Laval a craint de perdre les services de Kétel Assé. Le bloqueur se tordait de douleur au sol et il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour quitter le terrain.

Remplacé par Pierre-Karl Lanctôt pour quelques séries, Assé a été en mesure de revenir au jeu sans séquelles. « On pensait que son match était terminé », a souligné le coordonnateur offensif Justin Éthier.

Le Rouge et Or a perdu les services du demi inséré Christian Dallaire et du porteur de ballon Alexis Côté remplacés respectivement par la recrue Vincent Forbes-Mombleau et Vincent Breton-Robert. Côté devrait être en mesure d’affronter les Stingers de Concordia, samedi prochain, alors que Dallaire sera évalué pour une blessure à une hanche.