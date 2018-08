Une première depuis Jocelyne Bourassa?

REGINA, Saskatchewan | Brooke Henderson est en voie de réussir un véritable tour de force. Pour la première fois depuis 1973, soit 45 ans, elle pourrait devenir la première Canadienne à remporter le championnat national féminin.

Samedi, au club de golf Wascana, à Regina, elle a grimpé au sommet du tableau de l’Omnium canadien en vertu de sa carte de 70 (-2). Avec une fiche cumulative de -14, elle détient une avance d’un petit coup sur la Japonaise Nasa Hataoka et la jeune Américaine Angel Yin. La championne en titre et meneuse mondiale, Sung Hyun Park, se trouve à deux coups derrière, à -12.

Encore défiée par le vent sur un parcours qui a montré les crocs, Henderson a chassé les moineaux, surtout sur le retour, alors qu’elle en a aligné trois de suite. Un vilain boguey sur la normale 5 du 17e a resserré le peloton.

« Si quelqu’un m’avait dit que je serais en tête du tournoi après 54 trous au début de la semaine, ça m’aurait excitée. Je suis en très bonne position, ce qui est excitant, a mentionné celle qui est suivie à la trace par une impressionnante armée de spectateurs.

« Les conditions ont beaucoup changé cette semaine, a-t-elle enchaîné. C’était très difficile aujourd’hui (samedi). Ça se voit au tableau principal. Les joueuses ont éprouvé des difficultés.

Henderson a vu juste, car 30 des 72 golfeuses ont réussi à briser la normale samedi. La Sud-Coréenne Mirim Lee a d’ailleurs signé la meilleure carte, un score de 66 (-6).

Henderson souhaite que cette courte tendance change en ronde finale pour qu’elle puisse ramener une carte semblable à ses deux premières, une paire de 66. Ce serait l’idéal afin de goûter au champagne !

«Ce serait très plaisant de gagner et d’écrire une nouvelle page d’histoire, a-t-elle souligné. Il y a de nombreuses joueuses à moins de cinq coups de la tête. Je devrai donc livrer ma meilleure performance.»

Effectivement, 17 golfeuses figurent dans cet écart de cinq coups. Mais la meneuse est à l’aise puisque la semaine dernière, à Indianapolis, elle a ramené une carte finale de 63 (-9) afin de se hisser dans le top 10.

Réécrire l’histoire

La soirée s’annonçait tranquille samedi, chez les Henderson. Question de garder des forces et de préparer la ronde finale qui s’amorce très tôt dimanche matin afin de devancer la pluie prévue en après-midi. Avec le mercure qui a chuté drastiquement vendredi après-midi, on apercevait des tuques et des mitaines dans la foule des spectateurs, samedi. En plus de la fraîcheur, le vent et la pluie compliqueront la tâche durant cette dernière ronde.

Bref, Henderson avait flirté avec la tête l’an dernier au Ottawa Hunt & Country club sans toucher au trophée. Elle se dit plus à l’aise en meneuse qu’en chasseuse puisqu’elle a davantage de plaisir, ce qui la met en confiance.

Advenant un triomphe, elle deviendrait la deuxième Canadienne à inscrire son nom sur le fameux trophée.

Rappelons que Jocelyne Bourassa est la seule à avoir réalisé l’exploit. C’était au club de golf municipal de Montréal en juin 1973. La grande dame du golf avait devancé Sandra Haynie et Judy Rankin en prolongation afin de remporter La Canadienne à l’époque.

«Je ne connais pas bien Jocelyne, mais je sais que c’était une golfeuse extraordinaire. Elle a réussi tout un exploit de gagner le championnat à la maison, ce qui est incroyable, a insisté la jeune athlète de 20 ans.

«J’espère que je pourrai lui ressembler demain (dimanche) et que je pourrai terminer le travail.»

Tanguay grimpe

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay est l’une des 30 golfeuses à avoir brisé la normale. Avec sa carte de 70 (-2), elle figure au 29e rang avec un score cumulatif de -5. Elle a ainsi grimpé de 14 échelons.

«Avec le vent, c’était une bataille de tous les instants. Les conditions n’étaient vraiment pas faciles. Le parcours était encore différent. Je me suis bien battue et j’ai pu me donner de bonnes chances d’oiselets», a dit celle qui a brûlé les coupes durant toute sa ronde.

Souvent indécise quant aux lignes à adopter, elle a tout de même réalisé quatre oiselets. Elle a finalement effectué 27 roulés sur des verts ultrarapides.

Résultats de l’Omnium canadien féminin