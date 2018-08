Chaque année, la rentrée scolaire met les finances de bien des parents dans le rouge. C’est le cas de Judith, qui doit mettre ses cartes de crédit à contribution pour parvenir à joindre les deux bouts.

Les vacances viennent tout juste de s’achever, avec leur lot de dépenses imprévues, que déjà c’est le retour à l’école ! Mère de deux garçons de 7 et 12 ans, Judith a dû utiliser ses cartes de crédit pour payer les frais engendrés par la rentrée scolaire.

À cela, s’ajoute encore le solde impayé des vacances d’été (2000 $), ainsi qu’un prêt personnel de 6500 $. Au total, Judith doit composer avec une dette de 8500 $, alors qu’elle gagne un revenu mensuel net de 3600 $. La mère de famille aimerait savoir comment éviter ces périodes financièrement très stressantes et qui coûtent aussi très cher en taux d’intérêt sur les cartes de crédit.

Une facture salée

En effet, Judith ne peut rembourser ses cartes de crédit d’un seul coup ou à raison de bons montants à la fois. Elle se contente de verser les montants minimums requis, et ce sur des périodes allant de huit à neuf mois. Au bout du compte, avec des taux d’intérêt mensuels s’élevant à environ 20 %, la facture est salée. Comment pourrait-elle éviter ce scénario qui se reproduit année après année ?

« L’une des meilleures méthodes et également la plus simple consiste à recourir au bon vieux truc des enveloppes. À l’époque où le crédit n’existait pas, les gens divisaient leur paye en différentes catégories de dépenses (loyer, nourriture, vêtements, etc.). Lorsqu’on allait faire l’épicerie, par exemple, il suffisait alors de piger l’argent dans l’enveloppe à cet effet », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés. Gros avantage : en fonctionnant ainsi, on sait toujours de combien on dispose et on peut mieux planifier son budget.

Épargner à l’avance

Dans le cas de Judith, il est trop tard pour appliquer cette méthode pour la rentrée. D’ailleurs, sa priorité est de rembourser le solde de 2000 $ accumulé sur ses cartes de crédit afin de réduire les frais d’intérêt. « Lorsque cela sera fait, elle devra alors déterminer combien il faut mettre d’argent de côté pour l’an prochain afin de faire face aux trois périodes de pointe : vacances estivales, rentrée scolaire, Noël », recommande Pierre Fortin.

Ce montant a été établi à 3250 $, réparti de la façon suivante :

Rentrée scolaire : 1500 $ (750 $ par enfant pour fournitures, vêtements, frais divers)

Noël : 850 $ (cadeaux et nourriture)

Vacances d’été : 1000 $ (sorties, activités, etc.)

Sur une période d’un an, Judith devra donc économiser 125 $ sur chaque paye, aux deux semaines, pour atteindre l’objectif de 3250 $. « Cette année, la tâche sera plus difficile, car le solde de carte de crédit doit aussi être remboursé, en plus de son prêt personnel. Mais l’an prochain, le processus d’épargne aura bien commencé », mentionne Pierre Fortin.

Conseils