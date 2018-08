5 spectacles à voir au Festival des montgolfières de Gatineau

Après Saint-Jean-sur-Richelieu, les ballons envahiront bientôt le ciel de Gatineau pour le festival de montgolfières de la région. Au programme, cinq jours d’envolées, certes, mais également d’activités et de spectacles de tous genres. Le Journal vous propose ses cinq incontournables de cette 31e édition.

Merci à Maurane, France Gall et Johnny Hallyday

Les derniers mois auront été particulièrement durs pour les mélomanes francophones avec les décès de Johnny Hallyday, France Gall et Maurane. Johanne Blouin profitera du Festival des montgolfières de Gatineau pour leur rendre hommage en compagnie de Simon Morin, Mélissa Ouimet et Geneviève RB.

Samedi 1er septembre, à 17 h 30

Scène Hydro-Québec

Gala d’humour

Olivier Martineau pilotera un gala humoristique dans lequel Julien Lacroix, Rosalie Vaillancourt, Anthony Kavanagh et Rachid Badouri se succéderont sur scène afin de dérider les festivaliers. Ceux qui arriveront plus tôt sur le site pourront assister à la prestation d’Hubert Lenoir, attendu sur scène dès 20 h

Vendredi 31 août, à 21 h

Scène Casino Lac-Leamy

Gerry, 30 ans de Rendez-vous doux

Marjo, Roxane Bruneau, Mario Saint-Amand, Breen Lebœuf et France Castel uniront leurs forces – et leurs voix – pour souligner le 30e anniversaire de l’album Rendez-vous doux du regretté Gerry Boulet. Pour l’occasion, on pourra entendre chacune des pièces, dont les succès Angela, La femme d’or, Toujours vivant, Un beau grand bateau et Une dernière fois. Le programme de la soirée sera également bonifié par l’ajout de certains des plus grands titres du groupe Offenbach.

Samedi 1er septembre, à 21 h

Scène Casino Lac-Leamy

Charlotte Cardin

Après s’être produite à travers les États-Unis au cours des derniers mois, Charlotte Cardin s’arrêtera à Gatineau cette semaine pour présenter, entre autres, ses toutes nouvelles pièces California et The Kids. La soirée se poursuivra ensuite avec le spectacle Space – The Best of Pink Floyd Show, retraçant le parcours du célèbre groupe britannique.

Jeudi 30 août, à 20 h

Scène Casino Lac-Leamy

Rémi Chassé

Le rockeur révélé au grand public grâce à La Voix il y a déjà quatre ans prendra la route vers Gatineau le week-end prochain. Rémi Chassé y interprétera les pièces de sa plus récente offre, Les cris et les fleurs, mais puisera également dans le répertoire de son premier album et celui de ses artistes coups de cœur.

Dimanche 2 septembre, à 14 h 30

Scène Hydro-Québec

► Le Festival de montgolfières de Gatineau se déroulera du 30 août au 3 septembre.