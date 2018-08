Arts visuels : la journaliste et critique d’art Paquerette Villeneuve est décédée

MONTRÉAL – La journaliste et critique d’art Paquerette Villeneuve, qui a évolué tôt dans sa carrière dans le cercle des signataires du Refus global publié en 1948, est décédée en fin de semaine, à Montréal.

Elle était née en 1932.

La nouvelle de son décès a d’abord été publiée samedi sur le site internet de PI-Parcours L’Informateur. Une source du milieu montréalais des arts visuels a aussi confirmé son décès à l’Agence QMI.

Mme Villeneuve a été publiée dans plusieurs médias au cours de sa vie, dont les revues «Parcours» et «Vie des arts».

Paquerette Villeneuve avait passé une partie de sa vie à Paris où elle s’était exilée dans les années 1960. De là, elle avait collaboré à plusieurs journaux québécois et européens, couvrant notamment les événements de Mai 68 et le conflit en Irlande du Nord. Elle avait aussi travaillé aux communications au Centre culturel canadien à Paris.

Elle était revenue au Québec en 1980, pour se consacrer à l’écriture et à l’organisation d’expositions consacrées à des artistes québécois comme Jean-Paul Riopelle, Jean-Julien Bourgault, Serge Lemoyne, Marcelle Ferron et Rita Letendre, selon Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

«Paquerette Villeneuve a également entretenu une correspondance avec de nombreuses personnalités dont Albert Camus, Eugène Ionesco, Paul-Émile Borduas, Gérard et Alec Pelletier, Jacques Ferron, Michel Tremblay, Antonine Maillet», souligne BAnQ qui assure la conservation des archives personnelles de Mme Villeneuve.