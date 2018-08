Capitales: une victoire et une place en séries confirmée

En vertu d’une décisive victoire de 10-4 sur les Miners de Sussex County, dimanche, la troupe québécoise (54-41) a confirmé sa place en séries, de quoi bien amorcer son congé du jour à Ottawa – lieu de leur prochain match mardi - après une éreintante séquence de 27 rencontres en autant de jours.

«On oublie que c’est quelque chose de spécial. Au baseball, c’est très difficile de faire les séries, il y a beaucoup d’équipes et des joueurs qui ont joué des années professionnelles sans jamais faire les séries.

«À cause de nos succès au fil des ans et qu’il y ait moins d’équipes dans notre ligue, on oublie le fait que c’est spécial et que c’est un accomplissement vraiment intéressant. Cela dit, notre but ultime est de gagner un championnat!» a réagi le gérant Patrick Scalabrini, dont les joueurs et lui ont célébré avec sobriété contrairement à leurs homologues des Miners qui ont «célébré avec du champagne quand ils ont confirmé leur place en séries».

Les bâtons résonnent

L’offensive des Capitales a tonné avec 14 coups sûrs, marquant cinq points lors des trois premières manches face aux meneurs au classement du circuit Wolff, gracieuseté de frappes productives de Zach Wilson (simple) et de T.J. White (circuit). L’autre point a été réussi à la suite d’une erreur de l’arrêt-court des Miners. Et à la manche suivante, White a asséné un dur coup aux locaux avec un double qui a poussé Kalian Sams à la plaque.

«J’ai beaucoup aimé le cœur de notre alignement. Je trouvais qu’on ne gagnait pas beaucoup de matchs à cause de notre bâton, pur et simplement. Je suis très content que ce soit arrivé contre leur lanceur numéro trois. Même si on a perdu deux matchs sur trois ici, on s’en vient où on veut être, et ils n’ont pas le goût de nous affronter, duel qui serait potentiellement en finale», a mentionné Scalabrini.

Utilisé pendant six manches, Brett Lee (4-4, 3,75) a hérité du gain alors que le nouveau venu Bobby Blevins a effectué sa première apparition au monticule, ne donnant rien en deux manches et retirant trois frappeurs sur des prises. «C’est un vétéran, on sait ce qu’il va nous donner, mais j’ai hâte de le voir lancer un peu plus. C’est certain qu’il va nous être utile», a dit le gérant au sujet de l’ancien des Boulders de Rockland. Les joueurs des Capitales tiendront une activité d’équipe aujourd’hui à Ottawa.

Rush de retour avec les Aigles

À Trois-Rivières, incapable de dénicher un lanceur d’expérience de qualité à la date limite du dépôt final des alignements en vue des séries, le gérant T.J. Stanton a pigé à même son personnel en activant le nom du vétéran Matthew Rush, l’instructeur des lanceurs de l’équipe.

L’ancien des Capitales sera disponible jusqu’à la fin de la campagne, séries incluses, lui qui était sorti de sa retraite le 27 mai face aux Boulders. Âgé de 35 ans, Rush a porté les couleurs des Aigles de 2014 à 2017 après des passages à Québec et à Winnipeg dans le baseball indépendant. La formation trifluvienne a d’ailleurs signé un quatrième gain d’affilée par 4-0, hier, à Ottawa pour rattraper les Boulders au troisième rang – deux clubs ont des fiches de 49-45.