Comment tenir sa mère à distance?

Au cours des derniers mois, quelques femmes vous on écrit pour demander des conseils sur la manière de mettre des barrières à une mère qui les étouffait. Je vis ça, mais je suis un gars. Ma mère n’ayant jamais eu personne dans sa vie depuis sa séparation d’avec mon père, c’était moi l’homme de la maison. Ce qui fait que lors de ma première union, ce fut très difficile pour ma blonde de faire sa place.

Je la sens déjà très négative à l’endroit de ma copine actuelle, après seulement quatre mois de fréquentation. Rien de ce qu’elle est ou de ce qu’elle fait ne lui plaît. Et comme on songe à faire appartement commun dans un avenir rapproché, je ne sais pas comment ma mère va prendre ça quand je vais lui annoncer, d’autant moins que j’étais revenu vivre avec elle suite à ma séparation il y a un an et demi.

Y aurait-il une façon particulière d’annoncer ce genre de chose pour ne pas la brusquer ? Comment faire pour qu’elle se mette à aimer ma copine ? Cette fois, je voudrais tant que ça marche, car je l’aime cette fille-là. Rendu à 30 ans, je me vois mal revenir encore une fois chez ma mère dans un an. Mon meilleur ami me dit de ne pas m’en faire, que quand elle va me voir heureux avec ma blonde elle va cesser de vouloir me protéger. Mais je la sonnais tellement, ma mère, que je crains le pire.

Un gars inquiet

Et bien il va falloir mettre vos culottes une fois pour toutes. Comme vous décrivez votre mère, ce ne sera pas facile. Mais c’est ce passage obligé que vous allez devoir traverser si vous souhaitez vous émanciper enfin. Il ne faut pas attendre de votre mère qu’elle soit proactive envers votre copine puisqu’elle n’a aucune envie de vous perdre au profit d’une autre. C’est à vous d’imposer votre choix et de lui faire comprendre que si elle veut vous garder auprès d’elle, c’est à la condition expresse d’accepter votre compagne. Cette opération s’appelle « devenir adulte ». Et pour y parvenir, il faut accepter d’en payer le prix.