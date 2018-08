Courir avec...

La course est formidable, entre autres parce qu’elle se pratique partout, tout le temps. Des vêtements, des chaussures confortables et ça y est, le départ est donné. Le coureur est souvent questionné sur sa vitesse, sa distance, sa technique, ses objectifs, son passé, mais très peu sur les gens qui l’accompagnent. La course offre aussi cette belle possibilité de socialiser avec les autres et de passer du précieux temps avec soi-même.

Qui un jour a dit qu’à deux, c’est mieux ?

► ... un ami

L’ami, le vrai, est capable de grandes choses dont encourager, motiver, conseiller et écouter. La « cours’amitié », c’est partager du temps, des moments, des expériences, des rires et de la fierté. C’est faire quelque chose pour soi avec quelqu’un tout en ne perdant pas l’idée qu’avoir un ami vient aussi avec la responsabilité d’être un ami.

► ... des amis

La force du groupe, l’énergie d’une gang... magique. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, paraît-il. Bien sûr, chacun a des capacités qui lui sont propres, mais l’adaptation est possible et souvent facile. Il peut être si agréable de réduire son allure de course pour jaser et d’écouter un peu plus. Le groupe permet aussi de faire découvrir de nouveaux sentiers qui ne sont parfois offerts qu’aux plus téméraires. Et les coureurs les plus aguerris peuvent sans aucun doute confirmer qu’une séance d’intervalles en groupe n’a pas de prix.

► ... un chien

Le voici, le voilà le plus motivé de tous les coureurs : le chien. S’il pouvait parler, il dirait sûrement qu’il en a besoin : courir, ça canalise de l’énergie. Tel un 4x4, il est prêt à affronter des parcours sans égard de temps et de vitesse. Il suffit de s’arrêter quelques instants pour comprendre que cette bête à poil a sans aucun doute beaucoup à apprendre à l’humain coureur... ne serait-ce que le plaisir et de vivre le moment présent (et la joie de la récompense d’après-course).

► ... un amoureux

L’amour est fait, entre autres, de respect et de partage de projets, de temps et d’idées. Il suffit de s’arrêter quelques instants pour réaliser que la course est un canalisateur de tout ça : le respect du rythme de l’autre, le partage d’objectifs, les temps d’entraînement ensemble ou offerts à l’autre, la possibilité d’échanger lors des efforts plus faciles ainsi que l’admiration de l’autre.

► ... un enfant

Courir avec un enfant est un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. Quand on sait que les expériences positives d’activités physiques vécues à l’enfance sont d’une grande importance en ce qui a trait à la pérennité de pratiques sportives pour la vie, il faut prendre le rôle de modèle-coureur-adulte au sérieux... ou prendre un sérieux plaisir à courir avec un enfant.

► ... soi-même

Et que dire de cet accompagnement nécessaire... son propre accompagnement. Que la course permette à chacun de se retrouver, de vivre le moment présent, de s’aimer, d’avoir du plaisir comme un enfant. La course, c’est avant tout pour soi.

Marie-Pierre, Sandra, Marc, Caroline, T-O, Éric, Antoine et Charlie... merci de partager vos temps d’entraînement de course avec moi.