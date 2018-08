De Montréal aux plateaux américains

Le comédien d’origine montréalaise Romano Orzari est habitué des productions américaines. Après avoir partagé le générique avec Channing Tatum, Jamie Foxx et Mickey Rourke à différentes occasions, il a récemment tourné Kin, un nouveau film de science-fiction mettant en vedette Dennis Quaid, James Franco et Zoë Kravitz attendu sur nos écrans vendredi.

Il y a déjà plus de 30 ans que Romano Orzari a quitté son Montréal natal pour poursuivre des études en théâtre à New York. Et même s’il y a depuis élu domicile, il continue de faire de réguliers allers-retours vers la métropole.

Photo courtoisie, Alan Markfield

« Montréal, ça reste chez moi. C’est ici que j’ai grandi, mes parents sont encore ici. Et c’est aussi ici que les fans sont le plus loyaux », explique le comédien, de passage en ville la semaine dernière pour promouvoir la sortie du film Kin.

« Ça fait presque 20 ans que j’ai joué dans la série Omertà et les gens continuent de m’arrêter sur la rue, ici, en m’appelant Nicky ! C’est fou. Ça prouve que les fans québécois n’oublient jamais », ajoute-t-il.

Une surprise

Dans ce long métrage des frères Josh et Jonathan Baker, un jeune garçon qui se retrouve en possession d’une arme d’origine inconnue doit prendre la fuite avec à ses trousses des agents fédéraux, mais également des soldats venus d’un autre monde et prêts à tout pour mettre la main sur cet outil destructeur.

Romano Orzari s’y glisse dans la peau de Lee Jacobs, le propriétaire d’un bar où aura lieu un événement pivot de l’intrigue. Le tournage a eu lieu à l’automne 2016 aux environs de Toronto.

Le comédien ne s’attendait pas à se faire approcher personnellement par les réalisateurs d’origine australienne pour ce projet. En fait, Romano Orzari n’a jamais réellement cru en ses chances de décrocher ce rôle.

« J’étais déjà très surpris quand mon agent m’a dit que les deux réalisateurs voulaient me rencontrer pour ce rôle ; il était décrit comme un personnage à la Lyle Lovett, le chanteur country, ce qui est très loin de ce à quoi je suis habitué. Et dès que j’en suis sorti, je me suis dit que j’avais complètement échoué l’audition... Tellement que j’ai jeté les pages de mon script à la poubelle. Alors quand j’ai reçu un appel pour me dire que j’avais le rôle trois jours plus tard, j’avais peine à y croire », se souvient le comédien en riant.

Rendez-vous manqués

Deux ans après la série américaine The Art of More, Romano Orzari partage à nouveau le générique avec Dennis Quaid. Mais même si les deux acteurs ont désormais travaillé sur deux projets communs, ils n’ont toujours pas partagé l’écran. En fait, ils n’ont même jamais eu l’occasion de se rencontrer, ni même de se croiser sur les plateaux de tournage. Une légère déception se fait sentir chez le Montréalais d’origine.

« Plus jeune, mon film préféré était Breaking Away, dans lequel il a joué. Et en plus, on m’a dit qu’il était très gentil. C’est dommage », soupire-t-il.

« Mais c’est souvent comme ça. Les plus grandes vedettes ne sont disponibles que quelques jours et elles ne sont sur le plateau de tournage que pour leurs scènes. Et c’est très normal », ajoute Romano Orzari.

► Le film Kin prend l’affiche vendredi.