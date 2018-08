Deux autres médailles d’or pour Laurence Vincent Lapointe

Deux médailles d’or: c’est ce que Laurence Vincent Lapointe a ajouté à sa récolte des Championnats du monde ICF de canoë-kayak, dimanche, à Montemor-o-Velho, au Portugal. Grâce à ses victoires du jour au C-1 5000 mètres et au C-2 500 m, elle a mis la main sur les 12e et 13e titres mondiaux de sa carrière.

«C’est fou! Je n’en reviens pas! Trois médailles d’or en trois épreuves», s’est exclamée la Trifluvienne, déjà sacrée championne du monde du C-1 200 m, samedi.

L’athlète de 26 ans a pris part à une finale de C-1 5000 m qui ne fut pas sans rebondissements entre l’Allemande Annika Loske et elle.

«Elle est restée près tout le long. Je recevais des coups de rames sur mon bateau! C’était involontaire parce que la vague que je crée aspire ma concurrente», a raconté Vincent Lapointe.

Au troisième tour, ce sont les vagues des bateaux à moteur qui ont rapproché les deux embarcations.

«Elle n’était même pas à un centimètre de mon canot. Elle a rempli mon embarcation à moitié d’eau et il restait un peu moins de la moitié de la course à faire. Honnêtement, je l’ai trouvé dur! J’ai continué parce que je sais que je suis capable d’être efficace sur l’eau. Dans la dernière ligne droite du bassin, je l’ai sentie relâcher et je me suis dit : ok, c’est le temps, pousse!»

Finalement, Vincent Lapointe a été la plus rapide en 27 min 43,020 s de l’épreuve qui est cinq fois plus longue que sa spécialité habituelle. Loske a suivi à 9,521. La Chilienne Maria Mailliard (+16,527) a terminé troisième.

«Je me demande comment j’ai fait. Je suis très orgueilleuse, alors à partir du moment où mon entraîneur m’a dit : "tu fais cette course’’, je savais que j’étais capable. Avant le départ, je n’avais plus de bras ni de jambes. J’ai fait mon échauffement et je me suis bien sentie, mais de là à faire 5 kilomètres?»

Un duo à surveiller

Plus tôt dans la journée, Vincent Lapointe et la Canadienne Katie Vincent ont survolé la compétition du C-2 500 m. Auteures d’un chrono de 1:56,395, elles ont terminé avec une avance de 2,237 sur les Hongroises Virag Balla et Kincso Takacs. Les Bélarussiennes Nadzeya Makarchanka et Volha Klimava ont fini troisièmes avec un retard de 4,090.

«Nous avons eu un bon départ, mais pendant les 250 premiers mètres, nous étions nez à nez avec les Hongroises. Nous nous sommes tellement entraînées fort sur de longues distances dans la dernière année pour avoir l’énergie nécessaire jusqu’à la fin. Katie est bonne pour me faire donner mon 110 %. Nous savions que nous étions capables, mais quand nous avons franchi la ligne d’arrivée, j’étais tellement soulagée.»

D’ici le 25 septembre, il n’y aura pas de repos pour l’étudiante en sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle participera aux Championnats canadiens cette semaine à Sherbrooke, puis aux Championnats panaméricains dans deux semaines en Nouvelle-Écosse. Le mardi suivant la fin de cet événement, elle se rendra en Chine, puis en Russie, pour des compétitions sur invitation seulement.