Heureux de revenir «à la maison»

« Mon petit gars attendait ce samedi matin depuis le début de l’été. Il me posait toujours la question à savoir c’était dans combien de dodos. »

La date qui faisait rêver ce jeune montréalais de sept ans était celle du 25 août. Vers 9 h 30, le héros d’une dizaine de jeunes hockeyeurs a fait son apparition sur la glace numéro trois du Sportplexe de Pierrefonds. Il portait un chandail aux couleurs des Predators de Nashville avec le numéro 76 dans le dos. C’était P.K. Subban en chair et en os.

Même s’il a pris la route de Nashville il y a maintenant deux ans, Subban reste une figure symbolique à Montréal. Quand il a posé les patins sur la patinoire, les petits apprentis ont immédiatement frappé avec leur bâton pour l’applaudir et ils criaient des « P.K., P.K., P.K. » Il n’y avait plus rien qui semblait exister autour d’eux.

Dans les gradins, les parents cherchaient à immortaliser la scène avec leur téléphone intelligent. Les plus vieux avaient des regards aussi émerveillés que les plus jeunes sur la glace.

Après Toronto, Subban a mis le cap sur Montréal pour y tenir son école de hockey (le camp de la ligue de défense de Subban) sur une période de deux jours où 160 hockeyeurs âgés de 5 à 17 ans y participent.

Photo tirée d'Instagram

Un lien spécial

À sa sortie d’un premier exercice, le défenseur des Predators a rencontré une poignée de journalistes montréalais.

« Oui, j’ai le sentiment de revenir à la maison, a lancé Subban. J’ai encore beaucoup d’amis ici et il y a plusieurs personnes que je considère comme ma famille. J’ai passé beaucoup de temps dans cette ville. J’ai été repêché en 2007 par le Canadien, ça fait maintenant 11 ans. Le temps passe rapidement. J’ai construit de belles relations avec les gens d’ici. Même si je ne joue plus pour le Canadien, je reviens tous les étés pour mon école de hockey, mais aussi pour le gala pour ma fondation. C’est spécial d’avoir une relation de la sorte. »

« Je ne regarde pas Montréal uniquement comme une ville où j’ai joué au hockey dans la LNH, mais bien comme une ville que je décris comme ma maison. Je viens à Montréal tous les ans depuis 2007. Au départ, j’étais très jeune, j’avais 19 ou 20 ans. J’ai rencontré des gens qui ont eu une grande influence sur ma vie d’adulte. Je veux redonner à cette ville même si je ne porte plus les couleurs du CH. C’est important pour moi. »

La bonne innocence

La présence du logo des Predators à la place de celui du CH n’a jamais dérangé les élèves inscrits à son école.

« C’est l’une des belles choses avec les enfants, ils ont encore leur innocence, a répliqué l’Ontarien. Ils te disent exactement ce qu’ils ressentent. S’ils ne t’aiment pas, ils n’auront pas peur de te le dire et s’ils t’aiment, ils te le diront également. Ils ont du plaisir, c’est un camp assez court. Nous voulons que les enfants s’amusent et ils apprennent les notions simples du jeu. »

Plaisir chaque jour

« J’ai eu du bon temps à Montréal, a-t-il poursuivi. Je ne vois pas le hockey comme un travail. J’ai du plaisir tous les jours. Quand tu as la chance de jouer au Centre Bell, c’est un endroit unique. Il y a des arénas magiques dans la LNH. Le Centre Bell en fait partie, comme le Bridgestone Arena depuis quelques années. Je carburais à l’énergie des partisans à Montréal et je crois que les fans le reconnaissaient. Je laissais tout sur la glace et j’ai probablement gagné le respect des gens pour cette raison. »