Hommage poétique à une grande écrivaine

« Elle est trop grande, son cou est trop long, ses jambes trop raides. Elle aurait dû naître épouvantail dans un champ, au milieu des étourneaux et des citrouilles. Elle y aurait passé­­­ un été langoureux, à se faire tremper par les ondées­­­, à regarder les courges enfler au soleil. Et puis, à l’époque des récoltes, on l’aurait cueillie­­­ elle aussi, et on l’aurait jetée au feu. Quelle flambée elle aurait faite, avec ses bras secs, ses jambes raides, ses longs cheveux et son cœur d’allumette. »