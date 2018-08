Incapable de concevoir: un couple fait l’amour de la mauvaise façon durant quatre ans

Un couple chinois qui tentait désespérément de concevoir a appris qu’il ne faisait pas l’amour de la bonne façon depuis plus de quatre ans.

Oups.

La paire est allée consulter un obstétricien, Lui Hongmei, après que la femme ait échoué à tomber enceinte malgré le fait que le couple avait des relations sexuelles régulièrement.

Durant le rendez-vous, la femme a admis qu’elle trouvait souvent le sexe douloureux.

Hongmei a donc procédé à un examen gynécologique et le résultat fut étonnant.

Il semblerait que depuis plus de quatre ans, l’homme de 26 ans et son épouse de 24 ans avaient des relations sexuelles anales plutôt que vaginales dans le but de concevoir.

Selon la Guiyang Evening News, le docteur aurait donc fourni aux deux tourtereaux un peu d’éducation sexuelle et quelques mois plus tard, la femme était enceinte.

En guise de remerciement, le couple a envoyé une poule vivante de 10 livres ainsi que 100 oeufs à Hongmei.

Selon Liu Hongmei, c’est extrêmement rare qu’un couple ait autant peu de connaissances en sexualité, mais ça pourrait être lié au fait que l’éducation sexuelle en Chine est pratiquement inexistante.