Je prépare ma fin de vie

Je vis avec 938 $ par mois dans un appartement de deux pièces et demi. Comme vous voyez, je ne suis pas riche, mais je m’organise pour ne pas dépenser plus que ce que j’ai pour vivre. Je vais dans les banques alimentaires autant que je peux pour me nourrir, en plus de me cuisiner une grosse chaudronnée de sauce à spaghetti par mois composée de viande et de légumes. C’est très nourrissant.

Je fréquente une friperie ou encore la Saint-Vincent de Paul pour l’achat de mes vêtements. Sur le plan social, je fraternise avec les personnes que je rencontre en allant chercher ma nourriture. Quand il y a des rencontres au centre paroissial de mon quartier, j’y participe, et ça me permet de jaser avec les personnes présentes. C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de beaucoup de gens de mon quartier. Et finalement, je fais de la natation dans les centres qui offrent cette activité gratuitement.

Ce qui fait que malgré le peu de moyens que j’ai, je suis heureuse et en bonne santé. Sauf que plus je vieillis, plus je pense à m’organiser pour ma fin de vie. Comme je n’ai pas les moyens de me payer un service funéraire, et même si ce n’est pas ce que j’aurais souhaité, j’ai l’intention de donner mon corps à la science aux fins de recherches. Qu’en pensez-vous ?

Murielle

Je trouve que c’est une bonne idée. D’autant meilleure qu’elle va vous permettre de continuer votre chemin l’esprit en paix. Prenez soin cependant d’en prévenir vos proches.