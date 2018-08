La couverture médiatique de QS - réplique à Lise Ravary

Ma nouvelle collègue, Lise Ravary, a écrit hier un texte qui remet en question la couverture médiatique accordée à Québec solidaire.

« Pourquoi tout cet espace consacré à Québec solidaire et rien, zéro, nada au Parti conservateur du Québec ? » se demande-t-elle. Mme Ravary va plus loin. Selon elle, tout le monde n’est pas égal et se demande : « Voulez-vous bien me dire pourquoi nous traitons Québec solidaire comme s’il avait la moindre chance de gagner quoi que ce soit de plus que deux ou trois sièges à l’Assemblée nationale ? »

Socialiste, vraiment?

Tout cela parce que Québec solidaire serait socialiste « pur et dur », selon ses propres mots. « Tout est là », toujours selon Mme Ravary et tout cela parce que QS veut « socialiser l’économie ». Quel drame!

Il aurait été plus juste de citer le programme de QS : « Québec solidaire vise, à long terme , la socialisation des activités économiques » (souligné par moi). Vous auriez pu aussi ajouter que QS reconnaît l’existence d’une économie privée et que son projet de société ne vise aucunement à faire disparaître les entreprises privées.

Vous auriez pu également faire savoir à vos lecteurs que « Québec solidaire veut à la fois démocratiser l’économie et revaloriser le rôle de l’État comme acteur de transformations sociales. » Que QS veut « assurer une création de richesses au profit de la collectivité. » Qu’il veut « revoir le modèle de développement économique actuel afin de contrer les impacts négatifs qu’il engendre notamment pour les femmes et les familles. »

On peut être contre ce genre de propositions visionnaires mais cela ne disqualifie en rien QS d’être couvert par les médias.

Vous trouverez certes des propositions plus à gauche que d’autres. À les sortir de leur contexte, à tenter de les caricaturer, vous arriverez probablement à faire sourire. Même moi.

Et la Meute elle?

Quant à la couverture médiatique de QS, j’aimerais savoir Mme Ravary, si vous vous offusquez autant de la couverture accordée à la Meute hier, suite à leur manifestation devant l’Assemblée nationale? Ils étaient une quinzaine à Québec. Ils ont eu droit à une des premières nouvelles au Radiojournal de Radio-Canada à 16h00 ou 17h00.

Pendant ce temps, les organismes communautaires, plus de 4000 au Québec et qui travaillent avec plus de 2 millions de Québécois-e-s à chaque année, obtiennent à l’arraché, de temps à autre, un article de journal.

Est-ce plus « normal »?

QS : médiatement intéressant?

Mais revenons-en à Québec solidaire. Est-ce un parti si nul que cela ou sans importance, pour y voir un « complot » des médias à l’égard de la gauche?

Québec solidaire avait trois député-e-s à l’Assemblée nationale au moment de sa dissolution. QS obtient donc une attention différente du Parti conservateur du Québec qui n’en avait aucun. Ce sont les règles actuelles pour les médias, semble-t-il : c’est pour cela que Françoise David a été invitée aux derniers débats télévisés des chefs, mais pas Adrien Pouliot.

Si ces règles ne vous conviennent pas Mme Ravary, soit. Je vous le concède, elles sont à revoir.

Outre cela, si on se fie aux sondages depuis quelques mois, Québec solidaire fera élire plus que trois député-e-s la prochaine fois. 4, 5, 6 ou plus même? Allez savoir, mais une chose est évidente : le monde se demande combien d’élu-e-s aura QS et y’en aura-t-il en dehors de Montréal?

De plus, les mêmes sondages montrent qu’il se peut que le PQ prenne une débarque. Qu’il arrive à faire élire à peine plus de député-e-s que QS. Qu’il perde son statut de parti officiel à l’Assemblée nationale.

Qu’arriverait-il si cela se passait? Devrions-nous aussi cesser de parler du PQ parce qu’il n’a aucune chance de former le prochain gouvernement? Assisterions-nous de nouveau à des discussions sur la convergence des deux partis indépendantistes : on ne peut pas dire que cela n’intéresse pas le monde.

Mais à la place pourquoi ne pas parler des propositions avancées par QS depuis quelques semaines : la hausse du salaire minimum à 15$/heure, l’assurance-dentaire qui obtient l’appui de 76% des Québécois-e-s, la gratuité scolaire, l’indépendance ou la réduction de 50% des tarifs de transport en commun?

Est-ce mieux que les lunchs du midi aux écoliers? Je ne le sais pas, mais une chose que je sais, c’est que les enjeux soulevés par QS intéressent la population.

En discuter plus longuement

Vous trouvez qu’on consacre à Québec solidaire trop d’espace médiatique, mais je suis heureux de constater que vous y contribuez aussi... tout en me permettant de le faire en votre compagnie.

Vous m’en voyez ravi et sachez que je suis disposé à continuer cette correspondance si tel était votre souhait.

Au plaisir,

Votre dévoué Solidaire