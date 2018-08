Lancement de saison 2018–2019 au Théâtre La Licorne: une belle diversité

Le Théâtre La Licorne a tout récemment levé le voile sur sa nouvelle programmation qui compte plusieurs créations originales. Des pièces qui devraient susciter une gamme d’émotions variées.

L’art de la chute

Photo courtoisie Vincent Champoux

On amorcera la saison à La Grande Licorne avec une pièce présentée l’année dernière à Québec, où l’on suit Alice, 34 ans, artiste en arts visuels. Pendant qu’elle se trouve à Londres pour une résidence de création, voilà que la banque Lehman Brothers, où travaille son amie, déclare faillite. Nous sommes en septembre 2008 et une crise financière se dessine. Pendant que la jeune artiste assiste à l’encan d’un artiste contemporain, elle rencontrera un financier, collectionneur d’art. Les spectateurs devront s’attendre à une confrontation entre deux mondes. Une pièce écrite par un collectif d’auteurs de Québec.

Du 11 au 29 septembre 2018 (salle principale)

Chronique d’un cŒur vintage

Photo courtoisie Suzane O' Neill

Du côté de la petite salle, c’est Émilie Bibeau qui montera sur les planches pour présenter son premier solo. « J’ai vu ce spectacle au Festival international de la littérature et j’ai été séduit au point de l’inviter à La Licorne », confie Denis Bernard qui s’apprête à tirer sa révérence à la direction artistique du Théâtre La Licorne. « Elle parle d’elle avec beaucoup d’humour et d’autodérision. » Il sera question, dans cette autofiction théâtrale, des coups de cœur littéraires qui animent cette amoureuse des mots.

Du 4 au 21 septembre 2018 (salle intime)

Je suis mixte

Photo courtoisie Suzane O' Neill

Mathieu Quesnel questionne un homme d’affai­res de Drummondville, propriétaire d’une PME, à savoir si celui-ci pourrait du jour au lendemain changer de vie. C’est en prenant un certain recul et en analysant sa vie que certains virages peuvent s’effectuer. « On le verra partir de sa ville natale pour Berlin, révèle Denis Bernard. C’est une pièce à l’humour noir avec un regard attendrissant. »

Du 1er au 19 octobre 2018 (salle intime)

Bonne retraite, Jocelyne

Photo courtoisie Suzane O' Neill

Parmi les deux nouvelles productions maison de la saison, on assistera à une pièce de Fabien Cloutier, Bonne retraite, Jocelyne. La pièce, jouée par neuf acteurs, dont Josée Deschênes, Claude Despins et Brigitte Poupart, racontera l’histoire de Jocelyne (Josée Deschênes) qui à l’aube de sa retraite convoque ses proches pour célébrer. « Nous sommes dans une réunion familiale qui tournera au vinaigre, annonce Denis Bernard. Tout le monde a une opinion sur tous les sujets, et personne n’a la même opinion. » Certains points de vue sont plus irritants que d’autres au point d’enflammer des débats.

Du 9 octobre au 10 novem­bre 2018 (salle principale)

À surveiller

Photo courtoisie La Manufacture

Parmi les autres pièces à surveiller, mentionnons la pièce du temps des Fêtes, Foirée montréalaise, qui sera, cette année encore, à l’honneur en décembre. Pour cette édition, ce sera l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui sera sous les projecteurs. En janvier 2019, on assistera à la seconde production maison, La Queen’s de Jean Marc Dalpé, une pièce créée en résidence mettant en vedette Marie-Thérèse Fortin et David Boutin. Celle-ci évoque la famille, ses propres racines et la question de l’acceptation de nos origines. Entre temps, Sonia Corbeau et Simon Lacroix seront de retour en novembre avec Perplexe, une pièce déjantée, typique des productions du Projet Bocal.