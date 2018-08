Le Québec peut-il se payer le salaire minimum à 15$?

Tenir compte du coût de la vie

Dans le débat sur le salaire minimum à 15 $ l’heure, il faut tenir compte d’autres facteurs, mettent en garde les experts. « Même si au Québec, le salaire minimum est plus bas qu’en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, cela ne signifie pas que le revenu disponible est nécessairement le plus bas. Le coût de la vie plus bas et le système d’impôts et de transferts au Québec font en sorte que la charge fiscale nette est ici la plus basse », rappelle le chercheur Luc Godbout de l’Université de Sherbrooke.