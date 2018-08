Les bagels permettent d’ajouter de la variété à nos petits déjeuners et composent de bons sandwichs. Plusieurs choix sont offerts en supermarchés, certains étant plus nutritifs que d’autres. Notre banc d’essai.

Notre analyse

Une vingtaine de bagels du commerce ont été analysés pour ce banc d’essai. Les bagels fournissent, par unité* :

Entre 120 et 260 calories

Entre 5 et 10 g de protéines

Entre 1 et 5 g de lipides (de 0 à 1 g de gras saturés)

Entre 10 et 430 mg de sodium

Entre 25 et 44 g de glucides (de 2 à 6 g de sucres)

Entre 1 et 5 g de fibres

* le poids des bagels varie de 55 à 90 grammes.

Le bagel idéal contiendra un apport modéré en glucides et en sucres, davantage de fibres et de protéines et moins de sodium.

Les meilleurs choix apportent

3 g de sucres et moins

4 g de fibres et plus

Moins de 300 mg de sodium

Lors de ce banc d’essai, les bagels aux raisins et cannelles ont été exclus de l’analyse puisqu’ils sont naturellement plus sucrés.

Les meilleurs choix

Photo courtoisie

Les bagels 100 % blé entier de Weight Watchers figurent en haut du palmarès. Avec une portion modérée de 57 grammes, ce sont les moins caloriques du banc d’essai (120 calories). En plus ils ne contiennent que 150 mg de sodium et 2 g de sucres tout en apportant 5 g de fibres. Leur contenu en glucides (25 g) est fort raisonnable et convient aux personnes diabétiques.

Photo Chantal Poirier

Ce sont les bagels minces multigrains PC de Menu bleu qui se positionnent en 2e place du palmarès. Ces bagels, de 55 g chacun, ne contiennent que 160 calories et 135 mg de sodium. Ils sont une bonne source de fibres (4 g) et leur apport en sucres est modéré (3 g). Avec 29 g de glucides, ils conviennent aussi aux personnes diabétiques.

Photo Chantal Poirier

Les bagels aux 12 céréales de POM comptent parmi nos bons choix. Ces bagels, de 85 g chacun, ne contiennent que 2 g de sucres tout en ayant un contenu élevé en fibres (5 g). Bien qu’ils contiennent un peu plus de glucides (37 g) que les deux premiers choix, on aime particulièrement le fait que ces bagels fournissent 9 g de protéines.

Photo Chantal Poirier

Côté sodium, c’est St-Viateur bagel qui l’emporte. On y retrouve seulement 10 mg de sodium par bagel, soit la plus faible concentration du banc d’essai. On aime aussi particulièrement la liste d’ingrédient de ces bagels : farine, œufs, farine de malt, graines de sésame.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Parmi les bagels analysés, certains se classent moins bien. C’est le cas des mini-bagels originaux Le Choix du Président. Une portion correspond à deux mini-bagels ce qui fait grimper le compte calorique à 230. Cette portion apporte aussi 400 mg de sodium et 6 g de sucres tout en ne contenant que 2 g de fibres. Avec 44 g de glucides, on obtient l’équivalent de 3 tranches de pain.

Photo Chantal Poirier

Les bagels Country Harvest sont les plus sucrés de tout le banc d’essai avec 6 g de sucres. En regardant la liste d’ingrédients, on voit rapidement que le sucre fait partie des premiers ingrédients.

Photo Chantal Poirier

Avec une portion de 80 grammes, il n’est pas étonnant que les bagels au sésame Style Montréal soient riches en calories (250) et en glucides (44 g). Ils apportent aussi 4 g de sucres. C’est dommage car leur liste d’ingrédients est impeccable.

Photo Chantal Poirier

Les bagels Sélection au sésame se classent aussi dans les moins bons choix de par leur richesse en sodium (420 mg). Ils contiennent 43 g de glucides et 230 calories. La liste d’ingrédients de ces bagels reste toutefois intéressante.

Liste d’ingrédients sous la loupe

Photo Chantal Poirier

Certains bagels analysés ont reçu un coup de cœur pour leur liste d’ingrédients. C’est notamment le cas des bagels Inewa qui contiennent des ingrédients de choix comme de la farine de blé d’épeautre et des graines de lin. Par contre, avec 75 g de glucides, soit l’équivalent de 5 tranches de pain, le bagel ne convient pas à tous. Une portion d’un demi-bagel serait beaucoup plus raisonnable. Les bagels de la boulangerie ACE contiennent aussi très peu d’ingrédients tels que de la farine de blé, des graines de sésame et de la farine d’orge.

Bagel : un meilleur choix que le pain ?

Le choix d’un bon pain de grains entiers, sans sucre ajouté, reste une meilleure option que la plupart des bagels. Le pain contiendra souvent moins de glucides, plus de protéines et plus de fibres. Le bagel ajoute cependant une belle variété à nos petits déjeuners.