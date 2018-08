Mambo Italiano en route vers Broadway

Quinze ans après sa sortie en salles, le film québécois Mambo Italiano sera adapté en comédie musicale par des producteurs américains qui souhaitent présenter le spectacle à Broadway.

Intitulé Mambo Italiano : The Musical, ce spectacle inspiré librement de la comédie dramatique écrite par l’auteur montréalais Steve Galluccio sera officiellement lancé en août 2019 au Westchester Broadway Theatre, en banlieue de New York. Cette série de représentations, qui s’échelon­nera sur près de deux mois, servira de rampe de lancement pour aller éventuellement présenter le spectacle à Broadway.

« C’est un projet qui est dans l’air depuis plusieurs années déjà et qui est sur le point de se concrétiser enfin », indique Steve Galluccio, en entrevue au Journal la semaine dernière, à l’occasion de la sortie du film Little Italy, qu’il a coscénarisé.

« Un producteur de Broadway a acheté les droits de la pièce et du film Mambo Italiano en 2008. Ça aura donc pris 10 ans avant qu’il réussisse à monter le spectacle. Ça va être une grosse comédie musicale avec des chanteurs, danseurs et tout. Ils vont commencer le spectacle à Westchester, en banlieue de New York, mais le but est d’aller ensuite à Broadway. Le producteur m’a expliqué que c’est un parcours normal pour ce genre de spectacle. Ils doivent le présenter. »

Chansons

La comédie musicale Mambo Italiano a été écrite par les auteurs Tom Polum et Jean, qui ont déjà signé plusieurs productions de Broadway.

« Les chansons du spectacle ont aussi été écrites par des auteurs-compositeurs qui ont souvent travaillé à Broadway, souligne Galluccio. Je les ai entendues et c’est très bon. J’ai très hâte de voir ce que ça va donner sur scène. »

Rappelons que Mambo Italiano a déjà fait l’objet d’une pièce et d’un film, tous deux écrits par Steve Galluccio au début des années 2000. Sorti en 2003, le film, réalisé par Émile Gaudreault (De père en flic) et mettant en vedette Ginette Reno et Paul Sorvino, avait connu un beau succès en salle (plus de 5 millions $ au box-office québécois), en plus d’avoir été vendu dans plusieurs pays à l’étranger.

Un projet de suite a déjà été évoqué il y a quelques années, mais il a été mis de côté pour l’instant, selon Steve Galluccio.