Mario Mola consolide son premier rang mondial

MONTRÉAL | L’Espagnol Mario Mola a consolidé son premier rang mondial, dimanche, à l’avant-dernière étape des Séries mondiales de triathlon qui était présentée dans le Vieux-Port de Montréal, en étant le premier à rallier la ligne d’arrivée.

Mola a démontré sa supériorité à la course à pied. Après la portion de vélo, il accusait un retard de plus d’une minute sur le Norvégien Kristian Blummenfelt. L’Espagnol a pris les jambes à son cou et a rattrapé le meneur avec un peu plus d’un kilomètre à faire à la course.

Il l’a dépassé pour terminer avec une confortable avance de 16 secondes. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, Malo s’est arrêté et a applaudi ceux qui ont complété le podium, soit Blummenfelt et l’Australien Jacob Birtwhistle.

Tyler Mislawchuck, du Manitoba, a été le meilleur représentant de l’unifolié en s’emparant de la huitième place, à 90 secondes du gagnant.

Charles Paquet anime le spectacle

Le Québécois Charles Paquet, qui a pris le 29e rang, a tout de même animé le spectacle, lui qui était troisième après les 40 km de vélo.

L’athlète de Port-Cartier en était à sa première compétition des Séries mondiales en carrière, lui qui n’a que 21 ans. Après avoir eu de la difficulté à mettre un soulier, il a rapidement été rejoint lors de la course à pied.

«Je suis content de voir que j’étais dans le coup après le vélo, mais je vais devoir travailler mon endurance et ma course à pied, a-t-il lancé au terme de la compétition. Je n’avais pu les jambes après le vélo.»

«J’ai travaillé fort pour me retrouver parmi les meneurs en vélo, je me doutais que j’allais en payer le prix, mais pas à ce point. Ma philosophie est d’être en avant, alors quand j’ai vu que j’avais l’opportunité de rouler en avant avec deux des meilleurs triathlètes au monde, j’y suis allé.»

L’autre Québécois en lice, Alexis Lepage, a dû surmonter un pépin à vélo, car il a été victime d’une crevaison, ce qui lui a fait perdre plus de cinq minutes.

«C’est dommage parce que je visais un top 20, mais ça fait partie du sport, a philosophé celui qui a pris le 37e échelon. Même si ça avait été correct de m’arrêter, c’était important pour moi de terminer la course devant ma famille et mes amis qui s’étaient déplacés pour m’encourager.»