Maternelle 4 ans : Lisée et Couillard «manquent d’ambition», dit Legault

LAVAL | François Legault «n’en revient pas» et accuse Jean-François Lisée et Philippe Couillard de manquer d’ambition parce qu’ils critiquent sa promesse d’offrir la prématernelle 4 ans à tous les Québécois en cinq ans.

«C’est de courte vue pour M. Lisée et M. Couillard de dire que tout ce qu’on peut se permettre, ce sont des services de garde. J’en reviens pas. Je pensais qu’ils diraient on va finir par le faire. Ben non ! Ils ont l’air de pas vouloir le faire du tout, ni le PLQ ni le PQ. Comme si nos enfants n’étaient pas importants», a lancé François Legault.

M. Legault s'était abstenu depuis le début de sa campagne de parler de ses adversaires. Il a aujourd’hui décidé de passer à l’attaque dans une mêlée de presse où il a égrainé les «j’en reviens pas».

«J’en reviens pas de la réaction du PQ et du PLQ sur la prématernelle 4 ans. [...] J’en reviens pas que Jean-François Lisée et Sébastien Proulx [le ministre libéral de l’Éducation] ne prennent pas ça au sérieux. [...] J’en reviens pas du manque d’ambition de Jean-François Lisée et de Philippe Couillard. [...] J’en reviens pas, on va les construire les classes pour tous ces enfants de 4 ans. Pourquoi on serait pas capable, voyons donc», a laissé tomber, dans l’ordre, le chef caquiste.

Il a fait valoir que la prématernelle 4 ans augmente le taux de diplomation et permet aux orthophonistes d’être plus rapidement en contact avec les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, de plus en plus nombreux. Il indique que l’Ontario a réussi à implanter cette mesure en 5 ans.

La CAQ estime que cette politique coûtera 311 millions $ par année en programme et prévoit 153 millions $ pour la construction de nouvelles classes. Il promet qu’aucune de ces classes ne se retrouvera dans une roulotte par manque d’espace.

La veille, le chef péquiste Jean-François Lisée avait jugé cette promesse de «complètement inutile et irréaliste». Elle nécessiterait la construction de 2700 salles de classe supplémentaires. Au matin, le ministre libéral Sébastien Proulx était aussi passé à l’attaque. Il estime qu’elle sera beaucoup plus coûteuse que ce que prévoit la CAQ.