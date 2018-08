Photos souvenirs: Pierre Lebeau

Ses propres mots

Photo courtoisie, Gilbert Rathé

Pierre Lebeau, quelques années après sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1975. Après avoir joué dans plusieurs productions, le Montréalais signait quelques pièces de théâtre dont Bonne nuit M. Gingras au Théâtre des Voyagements (photo).

Prolifique

Photo courtoisie, TNM

En 1997, Pierre Lebeau incarnait un splendide Cyrano de Bergerac sur la scène du TNM aux côtés de Sophie Prégent, qui interprétait Roxanne (photo). Durant sa carrière, le comédien a joué dans plus de 50 pièces de théâtre, passant des plus grands rôles classiques aux plus populaires, toujours avec le même grand talent.

Méo et les autres

Photo d’archives, André Bonin

En 1997, il y a un peu plus de vingt ans, Pierre Lebeau jouait dans les séries télé Réseaux et Le Volcan tranquille, à Radio-Canada­­­, il montait sur scène dans quatre pièces, dont celle d’Alexis Martin, Matroni & moi et on le découvrait dans la peau de l’inimitable Méo, dans la saga réalisée­­­ par Louis Saïa, Les Boys.

Scripteur

Photo d’archives, Pablo Durant

Pierre Lebeau, 29 ans, en janvier 1983. Au cours des années 1980, le comédien exploitait son talent de scripteur humoristique pour le populaire magazine Croc, ainsi que pour les émissions télé Pop Citrouille, Les Lundis des Ha ! Ha ! et Samedi de rire. Mais son immense talent de comédien le ramena vite sur scène et devant les caméras.

En pleine gloire

Photo d’archives, Serge Lapointe

À l’automne 1999, Pierre Lebeau, alors qu’il reprenait son personnage de receleur de voitures sans scrupules, dans l’adaptation cinématographique de la pièce Matroni et moi. Cette année-là, on lui confiait aussi le rôle de l’enquêteur Jean-Marie Dufour dans la série Fortier aux côtés de Sophie Lorain. Deux rôles qui lui valurent deux prix : un Gémeau et un Jutra.

► On verra Pierre Lebeau dans la pièce Neuf (titre provisoire) du 25 septembre au 20 octobre au Théâtre d’Aujourd’hui. À l’enterrement d’un de leurs amis et collègues, un groupe d’acteurs et d’actrices mettent de côté leurs nombreux personnages et racontent la véritable histoire de leur vie. De l’auteur et metteur en scène Mani Soleymanlou. Interprétation et collaboration au texte Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Métellus et Monique Spaziani.

► Pierre Lebeau est de la distribution de la reprise par Robert Lepage de la pièce Quills, sur les derniers jours du marquis de Sade. Présentée par Ex Machina en tournée européenne.

► Sur les réseaux sociaux, on peut voir Pierre Lebeau interpréter le douteux agent de l’humoriste Rachid Badouri dans une série de trois capsules faisant la promotion des clémentines du Maroc.