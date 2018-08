Provoquer l'accouchement ferait diminuer le nombre de césariennes

Une étude américaine dévoilée en août et menée auprès d'un peu plus de 6000 femmes montre que le fait de provoquer l'accouchement lors de la 39e semaine de grossesse se traduit par un plus faible recours à la césarienne.

Pour analyser le phénomène, les scientifiques se sont penchés sur les cas de 3062 femmes dont l'accouchement a été provoqué lors de la 39e semaine d'aménorrhée (absence de règles), qu'ils ont comparée aux cas de 3044 femmes dont l'accouchement n'a pas été provoqué artificiellement. Toutes ces mères en devenir n'avaient souffert d'aucune complication durant leur grossesse.

Au final, les médecins ont eu recours à une césarienne lors de 18,6 % des naissances provoquées. Ce taux a grimpé à 22,2 % lors des naissances qui n'ont pas été provoquées.

En parallèle, les chercheurs ont noté que le fait de provoquer la naissance ne semblait pas avoir d'incidence sur le taux de mortalité néonatale ou sur le taux de complications graves pour la mère ou l'enfant.

«En fait, nous avions moins de problèmes respiratoires [avec les accouchements provoqués]», a précisé le Dr George Saade, responsable du département d'obstétrique à l'hôpital universitaire de l'université du Texas, qui a participé à l'étude.

«Le résultat [de cette étude] aura un impact important sur la gestion de la grossesse parce qu'elle va à l'encontre de la croyance populaire selon laquelle l'accouchement provoqué mènerait à plus de césariennes et à plus de complications», a renchéri le Dr Saade, par communiqué.

Provoquer les accouchements pourrait donc faire diminuer le taux de césariennes, des chirurgies qui peuvent présenter un certain risque et qui exigent une longue période de rémission, a souligné le médecin.