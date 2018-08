Retour à l'hébertisme traditionnel

Avant les parcours aériens, les modules de jeux colorés pour enfants, les circuits d’entraînement urbains et l’art du déplacement (parkour), il y avait... l’hébertisme traditionnel.

Ces pistes en forêt constituées de plusieurs modules en bois et en cordage, permettent de s’entraîner, mais surtout de s’amuser à travers différents défis à relever au niveau du sol ou à quelques pieds de hauteur. Peut-être font-elles partie de vos plus beaux souvenirs de camp de vacances...

Non seulement de tels parcours existent toujours, mais de tout nouveaux ont pris forme cette année, dont ceux du Musée maritime de Charlevoix et des Sentiers des 3 Monts dans la région de Thetford. Pour ces deux établissements, il s’agit d’une façon d’attirer les familles en proposant une activité qui s’invite bien dans un environnement naturel.

L’hébertisme couronne souvent une belle journée à l’extérieur et vient parfois récompenser les efforts fournis lors d’une randonnée pédestre, par exemple, ou une escapade sur l’eau. Voilà une source de motivation intéressante pouvant donner la piqûre du plein air aux plus jeunes.

Le Journal a déniché quelques pistes d’hébertisme au sol dans les environs de Québec pouvant combler l’envie de bouger de plusieurs familles qui renoueront avec la routine cette semaine, en raison de la rentrée des classes. Et dans quelques semaines, les couleurs automnales rendront cette activité un peu plus féerique.

L’appel du Parc régional du Massif du Sud

Photo courtoisie, Parc régional du Massif du Sud

La piste d’hébertisme est un produit d’appel important du Parc régional du Massif du Sud, à Saint-Philémon, dans Bellechasse. D’ailleurs, elle est en constante évolution et continuera à se développer dans les prochaines années, notamment « en y ajoutant des modules et en aménageant des sites de pique-nique en bordure de rivière », partage Philippe Toussaint, agent de développement de produit. Pont de cordes au-dessus de la rivière, tunnel sans fin, bloc d’escalade et l’impressionnant château labyrinthe font partie des 15 défis à relever par toute la famille. Combiné à une activité de géocaching, une randonnée pédestre, une partie de pêche en rivière ou une expédition en vélo de montagne, l’hébertisme sera la cerise sur le sundae de votre journée.

♦ Pour infos : massifdusud.com

Nouveauté du Musée maritime de Charlevoix

Photo courtoisie, Musée maritime de Charlevoix

Une foule de nouveautés attendent les visiteurs du Musée maritime de Charlevoix, à Saint-Joseph-de-la-Rive, dont une piste d’hébertisme proposant neuf modules se fondant dans le décor naturel du Parc des navigateurs. « Ça tombait sous le sens de s’inspirer des voilures et des cordages des bateaux puis du cèdre clouté pour rappeler les goélettes », explique Marie Anne Rainville, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, qui est en voie de doubler son achalandage cette année. La piste d’hébertisme reflète « l’authenticité du lieu et du patrimoine qu’on porte et qu’on dessert, celui des goélettes », poursuit-elle. Un labyrinthe végétal renfermant un trésor, une forêt de rames poétiques, des goélettes ouvertes aux visiteurs, diverses expositions permanentes et temporaires racontant l’histoire de ces bateaux et des hommes qui les ont construits et fait voguer multiplieront vos découvertes jusqu’au 14 octobre.

♦ Pour infos : museemaritime.com

L’hébertisme arrive aux 3 Monts

Photo courtoisie, Sentiers pédestres des 3 Monts

Les Sentiers pédestres des 3 Monts, situés à Saint-Joseph-de-Coleraine, dans la région de Thetford, se sont dotés cette année d’une toute nouvelle piste d’hébertisme dans le but de séduire les familles, de les initier aux saines habitudes de vie. L’activité est déjà très prisée et les jeunes émettent même déjà leurs suggestions quant à l’élaboration des prochaines phases. Les dix modules récemment installés, faits de cèdres écorcés et de cordes, conviennent aux personnes de 5 à 77 ans. On dit que le pont de corde est spectaculaire. Le gorille, le trapèze, les pas de loup, l’escalier, le mât, le rappel, l’écureuil, l’araignée, le serpentin réservent plusieurs défis mettant à profit différentes aptitudes. Que ce soit avant ou après une randonnée pédestre, accompagné ou non d’un pique-nique ou lors d’un séjour au cœur de la nature, cette piste d’hébertisme pourrait bien être le clou de votre passage aux 3 Monts.

♦ Pour infos : 3monts.ca

Au cœur du Parc naturel régional de Portneuf

Photo courtoisie, Parc naturel régional de Portneuf

La piste d’hébertisme du Parc naturel régional de Portneuf est accessible à partir du secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne, à Saint-Alban. Celui-ci longe le canyon de cette rivière, creusée par l’eau depuis près de 10 000 ans suite au retrait du glacier de la période du Pléistocène. C’est dans cet environnement que le parcours d’hébertisme guide petits et grands à travers une quinzaine de défis à relever en faisant preuve d’adresse. Pont suspendu, tyrolienne, labyrinthe, poutres d’équilibre, barreaux de singe (trapèze) attendent entre autres les aventuriers. Tout près, plusieurs sentiers pédestres donnent accès à de magnifiques points de vue sur la rivière et la forêt mature. Pourquoi ne pas compléter votre journée avec une balade en canot, en kayak, en planche à pagaies ou en empoignant votre canne à pêche, en faisant de l’escalade ou en vous initiant à la spéléologie dans la grotte du Trou du diable ?

♦ Pour infos : parcportneuf.com

Au pied du Mont-Sainte-Anne

Photo courtoisie, Mont-Sainte-Anne

Construite en 2012 au pied du Mont-Sainte-Anne, cette piste d’hébertisme rassemble 12 modules dont certains viennent tout juste d’être baptisés, tels le castor, le renard ou l’araignée. En ajoutant l’hébertisme à son offre d’activités il y a six ans, le Mont-Sainte-Anne souhaitait alors dynamiser la base de la montagne. En défrayant simplement les frais d’accès au site, les amoureux du plein air peuvent y planifier une journée bien remplie. Sentiers de randonnée, parcours de disc golf, jeux pour enfants, slack line, pump track, piste pour vélos-trotteurs, village canin et chutes Jean-Larose sont toutes des activités pouvant être combinées à l’hébertisme.

♦ Pour infos : mont-sainte-anne.com/ete/activites/au-pied-de-la-montagne/

Autres pistes d’hébertisme traditionnel

♦ Parc régional des Grandes Coulées à Plessisville

parcdesgrandescoulees.com

♦ Forêt Drummond à Drummondville

reseauxpleinair.com

♦ Domaine enchanteur à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

domaineenchanteur.com

♦ Camping le Domaine Champêtre à Saint-Vallier

campingdomainechampetre.com