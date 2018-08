Semaine 1 de la campagne électorale : le bilan de nos Spin Doctors

Chaque semaine, pendant la campagne électorale, nos spin doctors issus de chacune des quatre grandes familles politiques nous proposent leur amusant bilan personnel des derniers jours.

Benjamin Bélair

Le gagnant : François Legault

Le perdant : Philippe Couillard

Le bon coup : la maison des aînés. Les conditions de vie des résidents en CHSLD ne sont pas à la hauteur des attentes des Québécois depuis plusieurs années. Le mot honte n’est pas trop fort pour décrire comment le duo Couillard/Barrette a laissé aller le problème. En proposant un plan pour permettre aux aînés de vieillir en dignité, Legault répond à un besoin criant.

Le mauvais coup : Gertrude Bourdon comme candidate au PLQ. Après l’affaire Ouimet, l’affaire Bourdon rappelle à nouveau que l’on ne peut pas faire confiance en la parole des libéraux.

La surprise : Gaétan Barrette au trésor.

L’élément cocasse : un partisan de la CAQ en bateau qui interrompt une conférence de presse du PQ.

Les meilleures thématiques (slogan, affiche, autobus) : le slogan : « Maintenant » rappelle que la CAQ est prête à remplacer le PLQ ; l’affiche : impossible de ne pas admirer la qualité des affiches thématiques de QS ; l’autobus : celui du PQ est original et fait preuve de créativité, mais ce n’est pas un autobus de campagne électorale. Pire : il est fabriqué au Manitoba.

Marie-Eve Doyon

La gagnante : Gertrude Bourdon. Celle qu’on qualifie de gestionnaire de haut niveau a terminé la semaine avec l’assurance qu’elle serait ministre si le Parti libéral est réélu le 1er octobre.

Le perdant : François Legault. Il a passé la semaine à tenter de se remettre de sa déception d’avoir perdu Gertrude Bourdon.

Le bon coup : l’annonce, par Philippe Couillard, que le ministère de la Santé ne sera plus piloté par Gaétan Barrette. La situation pourrait soulager une partie de l’irritation des électeurs.

Le mauvais coup : le dossier des langues officielles chez Québec solidaire. La confusion a refroidi un début de campagne qui se passait plutôt bien.

La surprise de la semaine : la confirmation publique que Gaétan Barrette obtiendrait le portefeuille du Conseil du trésor. Promettre des ministères en campagne, c’est du jamais vu.

L’élément cocasse de la semaine : le passage d’un train pendant la conférence de presse de François Legault qui s’écrie « Le train du Changement ! » et qui fait dire à Philippe Couillard : « Et M. Legault n’est pas à bord ».

Meilleure thématique : QS qui innove et utilise ses affiches et son slogan « Populaires » pour faire valoir son programme et non uniquement ses candidats.

Steve E. Fortin

Le gagnant : la campagne d’affichage de Québec solidaire. Bien réussie, originale et un contenu qui dépasse le seul « changement ».

La perdante : Gertrude Bourdon qui accuse tout le monde de mentir. Elle a réussi à faire pire entrée en politique que Vincent Marissal, faut le faire !

Le bon coup : sans aucun doute, l’autobus de campagne du Parti québécois. Magnifique.

Le mauvais coup : le Parti libéral qui tamponne son logo sur l’autobus des journalistes. Certains y ont vu un lien avec l’argent qui a plu chez quelques médias !

La surprise : la candidate de la CAQ Anna Klisko dont le compte Twitter pointait toujours vers sa candidature libérale de 2014 lorsque François Legault l’a introduit au parti !

Thématique de la semaine : les « promis ministres », ceux à qui on donne la lune avant même que la population ne se prononce. Un vecteur de cynisme.

L’élément cocasse de la semaine : la professeure et spécialiste des sondages Claire Durand qui sermonne un journaliste pour son titre trompeur, petite leçon de marge d’erreur de sondage en prime !

Stéphane Lessard

Gagnantes : les femmes. Deux partis, la CAQ et QS, ont atteint la parité des candidatures.

Perdante : Gertrude Bourdon, transfuge alléguée de la CAQ au PLQ. Troisième, même, dans un sondage effectué dans Jean-Lesage, derrière Sol Zanetti de QS.

Bon et mauvais coups : à la fois, les maisons... finalement privées... des aînés, proposées par la CAQ. Une balloune dégonflée qui révèle la vraie nature de la CAQ.

La surprise : Gaétan Barrette qui accepte de se tasser du ministère de la Santé. Quand le Trésor prend le dessus sur l’orgueil.

La cocasserie : Jean-François Lisée qui, dans un quiz sur le Québec, oublie une couleur d’une ligne de métro de Montréal, là où il habite ! Quand l’a-t-il pris pour la dernière fois ?

Côté image et thèmes de campagne, aucun parti ne s’est réellement distingué. Les slogans à un mot ont la cote. Et puis ?

À une exception près : la campagne d’affiches de Québec solidaire, qui a invité des artistes du Québec à illustrer leurs propositions et leurs valeurs. C’est complètement nouveau. Éclaté. Différent. Quand le politique se mêle à l’art : ça peut faire du beau.

Mention spéciale à la candidate de QS dans Rimouski, Carole-Ann Kack, pour son slogan : « Ma Kack est meilleure que la tienne »