Si jamais mon chien mord

Fou braque : si le problème des pitbulls, ce sont les propriétaires, pourquoi alors se fier aux propriétaires pour régler le problème ? Et pourtant, c’est la solution à laquelle s’accroche la mairesse Valérie Plante, qui confirme, une fois encore, sa préférence pour l’idéologie plutôt que pour le sens commun.

Cette attirance pour la théorie au prix du réalisme est le plus gros boulet aux pieds des militants de gauche, et madame Plante n’y échappe pas.

« Appelez le 311 », qu’elle dit. Un bébé ou un bambin en danger vont appeler le 311 ?

Les Anglais, les plus grands amoureux des chiens au monde, ont interdit le pitbull en 1991.

La tête, ça va ?

Il faut responsabiliser les propriétaires de chiens dangereux ? Faut-il encore qu’ils soient tous « responsabilisables ». Il faut certaines dispositions pour accepter d’être responsable. Il faut comprendre l’enjeu, avoir de l’empathie et des neurones qui fonctionnent normalement.

Certains propriétaires de pitbulls ne se démarquent pas par leur intelligence ou par leur civisme. Ce sont des chiens prisés des gangs de rue et des petits malfrats en mal de testostérone qui veulent se donner des airs de durs.

Voici ce que le juge Pierre Bélisle a dit de Karim Jean Gilles, dont le chien a gravement blessé la petite Vanessa Biron, 7 ans : « L’accusé est une personne irresponsable qui se moque éperdument de la loi et de la sécurité d’autrui. Il savait que ses chiens étaient dangereux et qu’ils représentaient un danger, mais il n’a rien fait. »

Bien sûr qu’il existe des propriétaires responsables qui mènent des vies rangées. Leur animal ne fera probablement pas la une du Journal. Mais on fait quoi avec les autres ?

Nous nageons en plein délire animal.

Le chien bulldog/boston terrier/american staffordshire terrier qui a attaqué des enfants à Montréal-Nord a été déclaré dangereux. Or, il se trouve des amoureux des chiens pour trouver insupportable qu’il soit euthanasié, pour qui la vie d’un chien vaut celle d’un humain.

Sont-ils tombés sur la tête ? Et la grand-mère dans cette histoire, avait-elle une tête ? Que dire de ceux qui affichent fièrement le hashtag « je suis pitbull » ?

Mon toutou

Nous avons un chien, un croisement rottweiler/berger allemand, un chien « à risque », oui, mais nous habitons dans le bois et avons besoin de protection. Même dans cet environnement, il est gardé attaché. Jamais je n’aurais une telle bête en ville. Un chien, aussi gentil soit-il, et le mien est adorable dixit sa vétérinaire, demeure un chien. Tous ont une part d’imprévisibilité, certes, mais tous n’ont pas la mâchoire et la force d’un chien de type pitbull.

Si jamais mon chien mordait, à part un malfaiteur, je serais sans pitié.

La nature aussi sait se venger : en juin dernier, en Alberta, Le Journal rapportait qu’un pitbull a dû recevoir 42 points de suture après avoir été attaqué par trois castors alors qu’il nageait pour ramener un bout de bois lancé par ses maîtres.