Suis-je en train de me faire avoir par ma femme?

Je sais que vous avez une certaine expérience de la vie de couple. Je me permets de vous soumettre mon cas, en espérant profiter de vos lumières. Même si je suis un homme et vous une femme, je pense que vous avez suffisamment de recul, vu votre travail en ressource d’aide, pour faire la part des choses et m’accorder une certaine crédibilité.

J’ai 32 ans et je suis en arrêt de travail depuis 6 mois à la suite d’un accident de travail dans l’entrepôt où j’exerce comme assistant gérant. Ma femme et moi sommes mariés depuis huit ans. Nous avons toujours été heureux ensemble, du moins jusqu’en mars dernier quand, lors d’une sortie à la cabane à sucre, pour être plus précis, je l’ai entendue dire à l’une de ses amies qu’elle était déçue de moi parce que je n’avais aucune ambition et que je ne faisais rien pour améliorer ma condition.

Je me suis senti humilié et blessé par la femme que j’aime. Je pensais que nous formions un couple soudé, que nous étions comme deux associés, et voilà que Madame, du haut de son MBA qu’elle vient d’obtenir grâce en bonne partie à mon support financier, me méprisait. Ce fut ben tof à avaler !

C’est moi qui avais accepté qu’elle arrête de travailler pour le finir son foutu MBA. Et là, c’était moi, son con de mari trop naïf pour se rendre compte qu’elle ne rêvait que de s’élever au-dessus de moi en décrochant une job de col blanc, qu’elle méprisait ouvertement.

Mais j’aurais dû deviner ça plus tôt. Depuis mon accident, quand elle daignait m’adresser la parole, c’était pour me reprocher quelque chose. Mon attitude, ma cuisine quand je fais les repas, le ménage qu’elle trouve que je fais mal, mon accident qui, quelque part, doit bien être de ma faute tant je suis malhabile, mon choix de vêtements, mon choix d’amis, tout y passe. En deux mots, je suis désormais persuadé que je lui tape sur les nerfs.

J’ai bien fait quelques tentatives pour aborder le sujet, mais chaque fois elle esquive la chose en répondant qu’elle est trop fatiguée pour avoir ce genre de discussion, que sa nouvelle job décrochée grâce à son MBA l’accapare, avant de filer au plus vite, soit dans le sous-sol travailler à son ordinateur, soit au lit pour se coucher.

Et moi je reste là, comme un con qui l’aime encore. Et quand j’ose lui dire que je l’aime, ça semble l’énerver encore plus. Je ne sais plus quoi penser. Pensez-vous qu’il est trop tard pour sauver notre mariage ?

Charlie Brown

Il n’est jamais trop tard pour réparer un bateau qui prend l’eau, à la condition que tous les marins à bord aient envie de conjuguer leurs forces pour réparer et sauver l’embarcation. C’est votre cas, mais est-ce celui de votre femme ? Avant d’aller plus loin dans les supputations sur l’avenir de votre couple, je me demande pourquoi vous avez passé sous silence ce que vous l’avez entendu dire à son amie à la cabane à sucre?

Préférez-vous souffrir en silence plutôt que de faire face à la musique quand vient le temps d’explorer un contentieux désagréable et souffrant ? Qu’est-ce qui vous retient de la forcer à une confrontation sur les méchancetés qu’elle a dites sur votre compte et sur les humiliations qu’elle vous fait subir au quotidien ?