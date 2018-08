Tout vendre pour aller en Alaska

Un couple de Québécois a décidé de partir sans se donner de date de retour, vendant sa maison et tous ses biens pour aller découvrir l’Alaska à bord d’une camionnette et d’une petite roulotte de 19 pieds.

Photo courtoisie « L’Alaska, c’est la destination rêvée pour tous ceux qui possèdent une roulotte. On peut camper n’importe où, tout est gigantesque et magnifique, ici. C’est une vraie immersion dans la nature, dans un monde sauvage. On peut faire des petites expéditions », raconte Alexandre Grégoire.

Récemment, le couple a effectué un petit voyage de pêche au saumon, en prenant un hydravion et un bateau, où il a pu observer des ours se régaler de poissons tout près d’eux. Photo courtoisie

« C’était incroyable comme expérience. Ça grouillait de poissons. Après, le guide en a fait cuire directement sur le bateau. Ça pouvait difficilement être plus frais », rigole-t-il.

En mai 2016, sa conjointe Valérie Beaupré et lui, âgés de 28 ans, sont partis un an en louant leur maison afin de parcourir les États-Unis, l’Ouest canadien et le Mexique, en compagnie de leurs deux chiens, Monsieur Bond et Snoopy.

« On a vraiment eu la piqûre grâce à cette première expérience. Mais il y avait toujours un petit stress avec notre maison, si jamais il arrivait quelque chose. En revenant, on a été très contents de le faire, mais rapidement la nostalgie du voyage est apparue », explique M. Grégoire.

Vente

Après une courte réflexion, ils ont décidé de repartir, mais cette fois-ci sans port d’attache, en vendant leur demeure et toutes leurs possessions à Québec.

« On a mis en vente en février dernier, et c’est seulement en juillet qu’on a conclu la transaction. Après, ç’a été une course en deux semaines pour vendre tous nos meubles sur Kijiji et en faisant une vente de garage. Ce qui est resté, on l’a donné à des organismes de charité », indique le jeune homme.

Photo courtoisie Ils ont mis le cap vers l’Alaska le 23 juillet et sont parvenus à destination 12 jours et près de 7000 kilomètres plus tard, à bord de leur petite roulotte.

« Nous allons rester ici jusqu’à la mi-septembre. Après, on va se mettre en route plus au sud, car la température ne sera pas agréable ici. Nous n’avons pas de décision précise en tête, on se garde toutes les portes ouvertes pour voyager en spontanéité. On se voit vivre comme ça plusieurs années », affirme M. Grégoire.

En septembre, la météo est défavorable pour les voyageurs avec l’hiver qui s’installe peu à peu et le mercure qui s’approchera du point de congélation.

Travail à distance

Mais leur périple n’est pas de tout repos, car ils travaillent en même temps qu’ils voyagent.

M. Grégoire a conservé son emploi à temps plein comme courtier hypothécaire chez Multi-Prêts.

De son côté, Mme Beaupré filme leurs péripéties pour leur chaîne YouTube, qui compte plus de 2700 abonnés. Sur Facebook, ils accumulent plus de 11 250 mentions « j’aime ».

« Je travaille très tôt le matin à cause du décalage horaire, comme si j’étais au Québec. Mais ça me permet d’avoir le restant de ma journée pour profiter de la nature. Ma copine s’occupe de nos réseaux sociaux », indique M. Grégoire.