Une rentrée sous la chaleur et l'humidité

Le mois d’août se terminera comme il s’est amorcé, avec une chaleur accablante et un haut taux d’humidité, le tout ponctué d’averses dispersées jusqu’au milieu de la semaine, prévoit Environnement Canada.

Alors que nombre d’enfants et de parents mettront un terme à leurs vacances pour reprendre le chemin de l’école ou du travail, la température demeurera on ne peut plus estivale, avec des maximums attendus de 28 °C lundi et de 32 °C mardi à Montréal.

En incluant le facteur Humidex, la température ressentie sera toutefois de 35 degrés pour amorcer la semaine, lundi.

La chaleur et l’humidité seront légèrement moins accablantes à Québec, où un maximum de 26 °C est attendu lundi, avec un facteur Humidex de 34 degrés.

La température promet également d’être changeante lundi et mardi, particulièrement pendant la nuit où des averses dispersées pourraient amener de la pluie dans différentes régions du sud-ouest de la province.

L’arrivée d’un nouveau système, mercredi, devrait générer une journée grise ponctuée d’averses. Le passage de ce front devrait toutefois être marqué par une légère baisse des températures, aux environs de 25 °C à Montréal et 23 °C à Québec, ainsi que par un magnifique soleil pour bien terminer la semaine et amorcer la longue fin de semaine de la fête du Travail.