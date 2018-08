Une semaine satisfaisante

REGINA | Anne-Catherine Tanguay a livré une bataille de tous les instants durant sa semaine de travail au club de golf Wascana. En terminant au 46e rang, la Québécoise s’est dite satisfaite de ses performances.

Dimanche, en ronde finale, elle ne l’a pas eu facile. En prenant le départ sur le coup de 7 h 11, elle portait tuque et mitaine alors qu’il ne faisait pas 10 degrés à Regina. Avec la menace des précipitations en après-midi, Golf Canada et la LPGA avaient décidé de devancer les temps de départ en plus d’envoyer toutes les golfeuses sur le parcours en moins de deux heures.

« C’était difficile de se sentir les doigts et de bouger avec toutes ces épaisseurs sur le dos. J’étais bien habillée et bien équipée, a expliqué Tanguay qui a démarré avec trois bogueys à ses cinq premiers trous.

« Ce n’est pas évident jouer au froid comme ça. Avec la chaleur et les canicules cet été, nous ne sommes pas habituées, a-t-elle ensuite fait savoir avec le sourire grâce au boulot accompli. C’est différent de jouer dans ces conditions. »

Tôt en matinée, elle devait exécuter des élans plus courts sans savoir où sa balle aboutirait en raison du dosage de la puissance. Son oiselet au sixième fanion l’a ramenée sur les rails.

« Il fallait surtout que je me donne des chances d’oiselets, car je n’ai vraiment pas frappé la balle souvent dans les allées ce matin (dimanche), a indiqué celle qui a justement atteint quatre des 14 allées. Des erreurs attribuables à un élan moins au point, mais aussi à la fatigue.

« Je savais qu’avec les conditions difficiles, je devais rester confiante et espérer des oiselets plus tard. C’est ce que j’ai fait. »

Elle a aligné deux moineaux à l’aller en plus d’en ajouter un autre sur l’une des trois normales 5 du retour. Elle a finalement signé une carte finale de 73 (+1) en terminant avec une fiche cumulative de -4.

Cette 46e position figure parmi ses meilleures performances en carrière sur le circuit professionnel de la LPGA.

Patience dans la tempête

En s’attribuant une note de 80 %, elle se disait heureuse, car elle a su traverser la tempête. Les puissants vents ne l’ont pas empêchée de signer trois rondes sous la normale.

« Je suis restée patiente. Les conditions ont beaucoup changé tout au long de la semaine. J’ai fait beaucoup de bonnes choses. Quand je manquais un coup, j’acceptais et je me ressaisissais au suivant. Le plus important, c’est que j’ai fait de mon mieux », a-t-elle évalué après son meilleur rendement à sa quatrième présence en sol canadien.

Depuis quelques années, l’Omnium canadien est quasiment considéré comme un tournoi majeur chez les femmes. Les parcours sélectionnés et les configurations ressemblent en plusieurs points à ceux d’un Grand Chelem.

La golfeuse âgée de 27 ans se dirige maintenant vers Portland où elle participera à la Classique Cambia. Elle espère ensuite se tailler une place au dernier majeur de la saison, le championnat Evian en France. Sinon, elle ira disputer deux tournois du circuit Symetra en Alabama et en Arkansas à la mi-septembre.

Prête à toute éventualité, elle voit d’un œil positif la possibilité de passer par la redoutable épreuve du Q-School féminin afin de conserver sa place parmi l’élite mondiale en vue de la saison prochaine.