BIANCO (SPAGNUOLO)

Melinda



Melinda Bianco (Spagnuolo) est décédée le 24 août 2018, à l'âge de 91 ans, après une longue et courageuse bataille contre la maladie d'Alzheimer au CHSLD Auclair.Précédée par son époux Sabino (37 ans de mariage), son fils aîné Fiorino et de son gendre Robert.Elle laisse sa fille Ada, ses fils Joe (Lily), Victor (Judy), Gerry (Lina), Orazio (Angela) et Angelo (Marie-Helene); ses 17 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants qui auront des souvenirs inoubliables de leurs NONNA Melinda pour toujours, ainsi que plusieurs nièces, neveux, famille et amis.La famille recevra les condoléances au:4975, BOUL. DES GRANDES PRAIRIESST-LÉONARDle mardi 28 août 2018 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00. Les funérailles auront lieu à l'église Mont St-Carmel, au 7645 Du Mans à St-Léonard, le mercredi 29 août 2018 à 11h00 et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise, situé au 6893 Sherbrooke Est, Montréal, Qc, H1N 1C7.La famille aimerait exprimer ses plus sincères remerciements au personel de l'Institut Auclair et au Dre Dupuis qui a prodigué un service optimal à leur mère.Au lieu des fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié